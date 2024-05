Za Česko chtějí do Bruselu i Slováci a Němec, šanci má až osm stran

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo celkem 30 kandidátních listin, o devět méně než v roce 2019, kdy se v Česku volilo naposledy. Samostatně kandidující politické strany a politická hnutí podaly 19 kandidátních listin, koalice politických stran a hnutí 11 kandidátních listin.

Koalic bývá v eurovolbách tradičně více. Na rozdíl od voleb do Sněmovny uzavírací klauzule pro volební koalice více stran zůstává na pěti procentech získaných hlasů, proto nemusejí mít obavy, že se do parlamentu nedostanou.

Kandidují členové 51 politických stran a hnutí, téměř třicet procent kandidátů je bez politické příslušnosti.

Volební místnosti se otevřou v pátek 7. června ve 14 hodin a uzavřou v sobotu 8. června ve 14 hodin. Pak začne sčítání hlasů. Na výsledek se ale bude nezvykle dlouho čekat, až do nedělní 23. hodiny.

„Volební orgány mohou výsledky hlasování zveřejnit až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Nesmí zveřejňovat tyto dílčí výsledky na svých webech,“ uvádí Krumpová. Jako poslední se uzavřou volební místnosti v Itálii.

Uspět může až osm stran a hnutí

Hypoteticky by podle průzkumu mohlo uspět až osm politických subjektů. Před pěti lety se jich do parlamentu dostalo sedm. Největší potenciál oslovit voliče mají hnutí ANO a STAN, jak vyplynulo z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Podle jejich zjištění z přelomu dubna a května by obě uskupení v případě, že by je volili všichni, kteří je skutečně zvažují, shodně získala 27,5 procenta.

Na třetím místě skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s potenciálem 26 procent a čtvrtí byli Piráti, kteří by mohli dostat 15,5 procenta hlasů.

Na dalším místě je koalice Stačilo!, v níž se spojili komunisté se Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých a která má podle průzkumu potenciál získat 13,5 procenta hlasů.

Sociální demokracii (SOCDEM) zvažuje 12,5 procenta občanů a koalici Přísaha a Motoristé 12 procent oslovených. Nad desetiprocentní hranici, konkrétně s potenciálem 11,5 procenta, se dostala ještě koalice SPD s Trikolorou

Velmi důležité pro výsledek bude také to, kolik lidí k volbám přijde. „Výsledný zisk bude ovlivněn celkovou volební účastí,“ potvrzují autoři průzkumu. Pokud k urnám dorazí málo voličů, mají větší šanci uspět outsideři. Příkladem mohou být volby v roce 2014, kdy byla volební účast 18 procent, což tehdy do Bruselu překvapivě poslalo i stranu Svobodných.

Agentura Ipsos odhaduje, že letos by volební účast mohla dosáhnout 32 procent. Byla by tak zhruba o tři procenta vyšší než ve volbách před pěti lety.

Kandidují i cizinci

Hlasovací lístky najdou voliči ve své schránce, budou mít šedou barvu. Každá strana či hnutí bude mít svůj, preferenčním kroužkem lze označit nejvíce dva kandidáty.

Pokud volič bude jinde, než kde má trvalý pobyt, může si předem vyřídit voličský průkaz. Zažádat o něj se dá buď osobně na úřadě v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím datové schránky. Nejpozději ale do středy 5. června.

Volí se jen na území Česka, v těchto volbách není možné hlasovat v cizině ani s voličským průkazem.

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit a kandidovat rovněž občané EU žijící v Česku. Kolik jich přijde volit, nelze odhadnout, ale mezi kandidáty jsou jen tři cizinci – dva občané Slovenska a jeden Německa.

Nové volební období parlamentu oficiálně začne v úterý 16. července. Zvolení poslanci zasednou ten den v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, aby tam do pátku 19. července zvolili svého předsedu či předsedkyni, 14 místopředsedů a pět kvestorů.