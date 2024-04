Strýčka mi asi snědli kanibalové, řekl Biden. Papuánci si slova vzali osobně

Biden o svém strýci, podporučíkovi Ambrosovi Finneganovi, hovořil ve středu na předvolebním shromáždění v Pittsburghu. Přítomným podle stanice CNN řekl, že strýček za války létal na jednomotorových letadlech jako průzkumník. „Sestřelili ho nad Novou Guinejí. Nikdy nenašli tělo, protože v té části ostrova bývalo hodně kanibalů, doopravdy,“ prohlásil.

Oficiální záznamy uvádějí, že Finnegan zahynul 14. května 1944, když letadlu, v němž byl pasažérem, selhal motor a zřítilo se do Tichého oceánu. Záznamy neuvádějí, že letadlo bylo sestřeleno, pouze, že z neznámých důvodů ztroskotalo u pobřeží ostrova. Tři ze čtyř členů posádky zahynuli.

Podle expertů z Papuy Nové Guineje, jež vznikla na východní části ostrova nejprve v roce 1949 jako australské teritorium a v roce 1975 jako samostatný stát, jsou Bidenova tvrzení nepodložená, zjednodušená a přicházejí nevhodně v době, kdy se USA snaží posílit své vazby s touto zemí a postavit se čínskému vlivu v tichomořském regionu.

„Skupina Melanésanů, k níž Papua Nová Guinea patří, je velmi hrdým národem,“ řekl listu The Guardian politolog Michael Kabuni z University of Papua New Guinea (UPNG). „Tento druh kategorizace by pro ně byl velmi urážlivý. Ne proto, že někdo řekne ‚aha, býval tam kanibalismus‘, to víme. Ale vytrhávat to z kontextu a naznačovat, že váš strýc vyskočí z letadla a my si myslíme, že je to dobré jídlo, je nepřijatelné,“ dodal.

Podle Kabuniho se kanibalismus v některých komunitách v minulosti praktikoval ve specifických situacích, například když se z úcty snědl zesnulý příbuzný, aby se jeho tělo nerozložilo. „Existoval kontext. Nesnědli by jen tak nějakého bělocha, který spadl z nebe,“ řekl Kabuni.

Maholopa Laveil, přednášející ekonomie na UPNG, označil Bidenova tvrzení za nešťastná. „Aby to řekl americký prezident – zejména poté, co USA s Papuou Novou Guinejí uzavřely mnoho dohod, není vhodné,“ uvedl.

Kabuni podotkl, že po druhé světové válce zůstává nezvěstných přibližně 79 tisíc amerických vojáků. „Jsou rozptýleni od jihovýchodní Asie po Korejský poloostrov a Evropu. Co tím Biden naznačuje? Všech 79 tisíc těch, kteří se nikdy nenašli, snědli domorodci?“ otázal se.

Papua Nová Guinea je asi desetimilionová země, v níž žije na osm set kmenů, mnohé z nich v nehostinném a odlehlém terénu. Na některých místech jejího území se opakovaně odehrávají násilné kmenové střety. Letos v únoru přišlo o život 26 lidí v provincii Engam, když se skupina mužů vydala zaútočit na sousední kmen, ale už po cestě za ním byla přepadena.