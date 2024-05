Trump platbu za mlčení pornoherečce schválil, řekl jeho bývalý právník u soudu

Cohen to v pondělí řekl u soudu na Manhattanu, kde vystoupil jako klíčový svědek v procesu s Trumpem usilujícím o návrat do Bílého domu.

Newyorský soud již pátým týdnem rozplétá kauzu, která se týká falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce známé pod pseudonymem Stormy Daniels za mlčení o poměru s Trumpem.

Pro žalobce bylo podle médií zásadním úkolem učinit ze sedmapadesátiletého Cohena, usvědčeného ze lhaní Kongresu, krácení daní a porušování zákonů o financování politické kampaně, věrohodného svědka. Porotci mu naslouchali několik hodin.

Cohen vypověděl, že jej Trump instruoval, aby zaplatil herečce za mlčení a že to byla jedna z řady věcí, kterou udělal „na příkaz a v zájmu“ Trumpa. Ihned poté, co jí zaplatit 130 tisíc dolarů (téměř tři miliony korun), to podle své pondělní výpovědi svému tehdejšímu šéfovi oznámil. Trump spolu se svým hlavním finančním poradcem Allenem Weisselbergem mu prý sdělili, že částku dostane zpět v mnoha menších platbách, které budou účtovány jako právní služby.

„Říkal mi: Tohle je katastrofa, úplná katastrofa. Ženy mě budou nenávidět,“ líčil Cohen za Trumpovy přítomnosti u soudu, jak se podle něho exprezident obával vlivu aféry, kterou se herečka snažila prodat do médií, na svou předvolební kampaň. Cohen zmínil, že se Trump vůbec nezajímal o to, co případnému veřejnému propírání informací o jeho nevěře bude říkat manželka Melanie.

Daniels tvrdí, že měla s Trumpem sex v roce 2006, asi rok a půl po Trumpově svatbě s Melanií Knavsovou. V říjnu 2016 Cohen zaplatil Cliffordové zmíněnou částku, aby se její příběh nedostal na veřejnost v době vrcholící předvolební kampaně. Cohen byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní a další zločiny.

Platba je klíčovým bodem obžaloby proti bývalé hlavě státu, která podle prokuratury zfalšovala finanční záznamy ve snaze transakci zatajit. V praxi Trump podle ní zfalšoval desítky finančních záznamů, když po zvolení svému právníkovi danou částku vracel a vykazoval ji jako výdaje na právní služby. Prokurátoři vše prezentují jako součást širšího zločinného spiknutí, jehož cílem bylo ovlivnit volby v roce 2016 ututláním různých tvrzení, která mohla Trumpa poškodit.

Cohen uvedl, že je spravedlivé popsat jeho práci pro Trumpa jako „fixer“, což je někdo, kdo pro jiného zařizuje různé věci, i ty, které mohou být podle zákona problematické. Cohen vypověděl, že se postaral o cokoli, co Trump chtěl.

Mimo jiné podle Cohenovy výpovědi spolu s Trumpem a vydavatelem bulvárního listu National Enquirer Davidem Peckerem dohodli, že budou list využívat k posílení Trumpovy popularity během kampaně a naopak zablokují zprávy, které by mohly ohrozit Trumpovy šance na vítězství.

Podle Cohena se to mohlo týkat i údajných poměrů s dalšími ženami, mimo jiné bývalu modelkou Playboye Karen McDougalovou. Trump údajně Cohena instruoval, aby zaplatil i jí a zabránil zveřejnění jejího příběhu. Newyorská porota vyslechla záznam telefonátu Cohena s Trumpem, kde exprezident hovoří o platbě 150 tisíc dolarů, kterou měl právník provést v hotovosti, aby zakryl stopy.

V případě odsouzení by Trumpovi hrozilo vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale mohl vyváznout s podmínkou. Exprezident proces stejně jako své další kauzy bez důkazů vykresluje jako politicky motivované stíhání, které má za cíl poškodit jeho prezidentskou kampaň.