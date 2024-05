Rusko je agresor, připustil lídr SPD Mach. Chce zrušit Green Deal

Když jste byl před 10 lety zvolen europoslancem, tehdy jste byl ještě šéfem Svobodných, říkal jste voličům, že váš cíl není zmizet v Evropském parlamentu, ale chcete úspěch na domácí politické scéně. Vydržel jste tam tři roky. Jak dlouho tam budete teď, když budete zvolen?

V roce 2009 jsem neměl koho volit a byl zklamaný, jak ODS podpořila Lisabonskou smlouvu a zvedala daně, tak jsem založil svoji stranu. V roce 2014 se nám těsně povedlo uspět a já už před volbami říkal, že chci vést stranu do voleb do Sněmovny v roce 2017 a že se vzdám mandátu europoslance. Ale říkal jsem, že naši voliči o nic nepřijdou, že za mě nastoupí náhradník.

Letos kandidujete na celých pět let?

Určitě na pět let.

Lákáte voliče na heslo Stop Green Dealu. Jak to chcete udělat?

Chci zrušit celý Green Deal, nejen zákaz spalovacích motorů. Kdyby byl kandidát na předsedu Evropské komise, který by nám slíbil opakované hlasování o těchto věcech, tak bychom ho podpořili a měli jistotu, že v nějaké blízké době bude na zasedání Evropského parlamentu hlasovatelný návrh o zrušení jednotlivých nařízení. Pokud projde kandidát, který nic takového neslíbí, budu sbírat podpisy, protože poslanci můžou podat návrh na usnesení. Začnu zákazem výroby a uvádění spalovacích motorů na trh od roku 2035, protože tam mám docela dobrý přehled, kdo nedávno hlasoval proti. Stejně budeme postupovat u emisních povolenek.

Může zásadní změny prosadit český europoslanec?

Naše velká výhoda je, že budeme ve frakci, ve skupině, kde budou strany, které se na to dívají shodně.

Těžko ale můžete popřít, že dochází ke globální změně klimatu. Jakou nabízíte alternativu k zelené dohodě Evropské unie? Máte dvě děti a určitě chcete, aby jednou i jejich děti a vnoučata žily na planetě, která bude dobrým místem k životu.

Podle statistik zhruba o třetinu klesly emise oxidu uhličitého v EU, ale o to víc rostou emise v Indii, v Číně, ve zbytku světa, takže ačkoliv Evropská unie se přiškrcuje, globální emise prudce rostou. A ono se není co divit, protože ohromně zdražuje energie, to vede k vytlačování výroby mimo Evropskou unii. Věci se globálně vyrábějí, vyrábějí se ale jinde a pak se navíc vozí loděmi. Green Deal na globální emise vlastně nemá vliv. Naopak, když k tomu připočteme, že se mohou věci vyrábět v ekonomikách, kde je možná výroba více energeticky náročná a že pouze kvůli našemu umělému zdražení energií je to tam výhodnější, pak k tomu připočteme navíc emise z dopravy přes celou zeměkouli, tak se není co divit, že to může vést celkově k větším emisím. Já bych byl třeba pro to, aby se podporovala obnova lesů. Každopádně mám rád přírodu a jsme na skvělé planetě. Nesouhlasím s apokalyptickými vizemi.

Když se vám nepodaří Green Deal zrušit, tak ho zkorigujete?

Když říkám, že ho chci zrušit celý, tak jsem zároveň řekl, že budeme postupovat po částech. Každý krok ke zmenšení Green Dealu budu považovat za úspěch.

Slibujete voličům i zastavení nelegální migrace. Bude podle vás ještě něco možné udělat s migračním paktem Evropské unie, když už byl schválen?

V migračním paktu nám nejvíc vadí nařízení o řízení migrace a azylu, které obsahuje ty kvóty, respektive výpalné, když nepřijmeme migranta. To chceme určitě zrušit, plus nařízení o řešení krizových situací, které vlastně znemožňuje navracet ilegální migranty z našeho území do země, odkud k nám přišli.

Kandidátka SPD 1. Petr Mach

Vysokoškolský pedagog, ekonom, bývalý poradce prezidenta Václava Klause. Byl europoslancem za Svobodné, které dříve vedl. 2. Ivan David

Europoslanec, lékař, ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana. 3. Markéta Majerová

Předsedkyně Trikolory, pedagožka a překladatelka, dříve poslankyně za ODS. 4. Milan Urban

Pražský zastupitel, architekt, urbanista. 5. Boris Latýn

Zastupitel v Brně-Kohoutovicích, IT specialista.

Nepřijímáte vysvětlení, které nabízí vláda, že dokud jsou u nás ukrajinští uprchlíci před Putinovou válkou, nikomu nic platit nebudeme?

V tom paktu nic takového není a nechápu, proč novináři dávno neusvědčili ministra Rakušana ze lži. Tam žádná výjimka pro Česko není, tam je obecná doložka, která platí pro všechny stejně a která říká, že stát, který má pocit, že má migrantů už hodně, může požádat o výjimku, aby se na něj ten rok nevztahovala. Bude se o tom hlasovat v Radě a pointa je, že samozřejmě ostatní země EU řeknou, že mají migrační problém mnohem větší než my. Řeknou to třeba Itálie, Francie, Švédsko. Takže když ministr Rakušan tvrdil, že tam kvóty nejsou a že tam máme výjimku, není pravda ani jedno.

Jak se vám líbí aktuální plán, že by se EU měla dohodnout se zeměmi typu Rwandy, že by žadatelé o azyl byli tam, dokud by se nerozhodlo o jejich žádosti?

Dává smysl nějaká společná akce, že by se Evropská unie pokusila uzavřít nějakou mezistátní dohodu s Libyí, s Alžírskem a tak dále o tom, že by bylo centrum pro migranty na jejich území. A tam by se to všechno vyřídilo. A kdyby byli přijati, tak by se dostali do Evropské unie bezpečnou cestou, a ne nějakým gumovým člunem.

Jestli něco spojuje strany, které jste prošel, je to skepse ke společné evropské měně. Co byste ale řekl na to, že na závazek přijmout euro kývli čeští občané, už když většinově podpořili vstup do Evropské unie?

Na to říkám, že eurozóna se změnila, že došlo na tlak paní Merkelové ke změnám základních smluv. Dala se tam věta, že státy můžou zřídit mechanismus sanování krachujících států. To je něco, co předtím smlouvy zakazovaly. Na základě toho byl zřízen Evropský stabilizační mechanismus. A u každého, kdo vstoupí nově do eurozóny, se předpokládá, že by musel vstoupit do ESM, což znamená obrovské finanční závazky pro Českou republiku. Byl by to závazek splatit 350 miliard korun, když se opět objeví případ, že nějaký stát bude krachovat a bude hrozit rozpad eurozóny.

Jenže když lidé hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie, hlasovali zároveň pro to, že přijmeme v budoucnu euro. Nemáme vyjednanou výjimku.

Ano, ale eurozóna se od té doby fundamentálně změnila. To znamená, že bychom se měli vyjádřit znovu.

Čili byste byl pro to, aby se konalo referendum o euru, nebo aby se Česká republika pokusila znovu vyjednávat změnu smluv, kterou by musely schválit všechny ostatní země EU?

Já jsem v roce 2012 vládě radil: Když po vás chce Merkelová změnu, tak jí to nedávejte zadarmo. Řekněte jí – dobře, ale vepište do smluv stejnou výjimku, jako má Velká Británie a jako má Dánsko. Naše vláda to Merkelové zadarmo dala, takže se změnily podmínky členství v eurozóně a my za to nic nezískali. Takže bych byl pro, aby se to udělalo jako ve Švédsku. Švédové si udělali referendum, aniž by tu výjimku měli. Občané řekli, že si chtějí nechat švédskou korunu a švédská vláda to prostě do Bruselu oznámila. Brusel to vzal na vědomí, a to Švédsko do eurozóny netlačí.

Když jste byl předseda Svobodných, řekl jste: „Tu roztahovačnost vidíme, je to součást Putinovy politiky.“ Nemají Evropa a svět udělat víc, aby roztahovačnost Putinovi zatrhly?

Mně připadá, že se celý Západ o to snaží, a výsledkem je, že se drží frontová linie tak, že východní části ovládá Rusko, ovládá Krym, ovládá samozvanou Doněckou republiku, Luhanskou republiku a strategie Západu jednoznačně nevychází. My si myslíme, že by bylo správné jednat o míru. Bez ohledu na to, jaké kdo má názory, co vedlo k té válce, tak samozřejmě, že Rusko je agresor, protože vstoupilo na území cizího státu. Ale víme, že situace byla velmi křehká, že tam byly velké separatistické tendence. Západ pomáhá Ukrajině zbraněmi, ale asi jí není ochoten pomáhat vojáky, takže Ukrajina tahá za kratší konec. S touhle strategií Ukrajině brzo dojdou vojáci a prohraje.

Když jste řekl, že Rusko je agresor, vnímáte jako správné ustupovat agresorovi, který si silou vezme cizí území?

Jestli je to správné, nebo nesprávné, je otázka, která v mezinárodních vztazích nemá hrát roli. My si musíme klást otázku, co bude výsledkem, jaké jsou naše zájmy a jaké jsou naše cíle. Ukrajina a Západ si podle mě kladou nerealistický cíl vytlačit Rusko úplně z Ukrajiny. Výsledek je, že se fronta moc neposouvá, pouze se zabíjejí lidi a ničí se majetek. Tak já myslím, jestli by nebylo lepší udělat dohodu, že se přestanou lidi zabíjet, přestane ničit majetek a že se udělá mír a že se domluví nové hranice.

Zaznamenal jsem několik vašich kritických vyjádření k pokusům vlády bojovat proti šíření dezinformací. Co je podle vás špatně na snaze, aby se k lidem nedostávaly lži?

Já v tom vidím riziko pro svobodu projevu, pro demokracii. Každý má mít právo na svůj názor, právo vznášet argumenty a protiargumenty. Boj proti dezinformacím naráží na problém, kdo má určovat, co je dezinformace a co je správná informace. Takže pro mě je to prostě novodobá cenzura.

Česká vláda prosadila spolu s ANO zakotvení dvou procent HDP na obranu i česko–americkou smlouvu o obranné spolupráci DCA. Hnutí SPD bylo proti. Má ale Česká republika alternativu k plnění závazků v NATO a ke spolupráci s USA?

Já jsem se podivil tomu rychlému nákupu stíhaček F–35, které jsou strašně drahé. Je to v době, kdy máme obří deficit, velký růst zadlužení. Určitě si to přály USA, to je jasné, takže asi nejsou ty stíhačky určeny čistě pro účel obrany České republiky. Řekl bych, že to pro nás úplně efektivní není. Nejsem bezpečnostní expert, ale kladu si otázku, jestli by pro zemi našeho typu nebylo lepší mít zainvestováno třeba do protivzdušné obrany nebo do výroby dronů.

Ptal jsem se, jestli je podle vás pro Česko bezpečnostní alternativa k NATO?

Teď aktuálně před námi prostě žádná alternativa není. Ale my víme, že Aliance není úplně stoprocentní záruka. To ví každá země, poznalo to Československo, že různé aliance později selhaly. Koneckonců článek 5 smlouvy o NATO neříká, že nám ostatní musí pomoci. I kdyby říkal, stejně nevíme, jak by to bylo, takže si myslím, že bychom měli naši obranu, a záměrně říkám obranu, protože naše doktrína by měla být obranná, budovat s ohledem na zájmy České republiky.

S jakým volebním výsledkem byste byl spokojen?

Myslím, že je potřeba, abychom obhájili výsledek, který měla SPD minule, tedy dva mandáty. Cokoliv bude nad to, je úspěch. Já si myslím, že realistické jsou tři, a kdyby se nám poštěstilo, tak by to byl samozřejmě důvod k obrovské oslavě.