Pornoherečka soudu popsala sex s Trumpem, exprezident se tvářil znechuceně

Cliffordová, známější pod pseudonymem Stormy Daniels, tvrdí, že měla s Trumpem sex v roce 2006, asi rok a půl po svatbě newyorského podnikatele s Melanií Knavsovou.

V říjnu 2016 tehdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil Cliffordové 130 tisíc dolarů (tři miliony korun), aby se její příběh nedostal na veřejnost v době vrcholící předvolební kampaně.

Platba je klíčovým bodem obžaloby proti bývalé hlavě státu, která podle prokuratury zfalšovala finanční záznamy ve snaze transakci zatajit.

V první části své výpovědi Cliffordová uvedla, že Trump ji v létě 2006 pozval do svého hotelového apartmánu poté, co se potkali při golfovém turnaji v kalifornském Lake Tahoe, kde bylo její filmové studio jedním ze sponzorů. Prokuratura přitom porotcům ukázala fotografii z akce, na které je dvojice zachycená spolu.

„Manželka ani nespí ve stejném pokoji“

Cliffordová setkání popisovala velmi detailně a hovořila o Trumpově oblečení, vybavení apartmánu i o tématech jejich večerní konverzace. Na otázku ohledně jeho manželky podle ní tehdy Trump odpověděl, že nemusí mít starosti, protože „ani nespíme ve stejném pokoji“.

Agentura AP popsala Cliffordovou jako veselou a výřečnou svědkyni. Dnes pětačtyřicetiletá žena mluvila tak rychle, že ji prokurátorka Susan Hoffingerová a posléze i soudce Juan Merchan vyzývali, aby zpomalila.

Sedmasedmdesátiletý Trump podle reportérů u soudu během její výpovědi opakovaně dával najevo nesouhlas, když kroutil hlavou nebo mumlal poznámky směrem ke svým právníkům. Podle AP naslouchal s roztrpčeným výrazem a dával najevo své znechucení.

Příběh Cliffordové je známý již šest let, v úterý jej ale herečka poprvé líčí, zatímco je exprezident ve stejné místnosti, poznamenal deník The New York Times. Trump trvá na tom, že k žádnému románku nedošlo, a jeho tým Cliffordovou popisuje jako podvodnici, které šlo o slávu a peníze.

Její vystoupení přichází ve čtvrtém týdnu soudu s Trumpem, který je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA a čelí dohromady čtyřem obžalobám. V New Yorku je obviněn ze 34 případů falšování šeků a dalších finančních dokumentů. Podle prokurátorů se toho dopustil po zvolení, když Cohenovi vracel peníze vyplacené Cliffordové a platby označil jako výdaje za právní služby.

V případě odsouzení by Trumpovi hrozilo vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale mohl vyváznout s podmínkou. Exprezident proces stejně jako své další kauzy bez důkazů vykresluje jako politicky motivované stíhání s cílem vykolejit jeho kampaň za znovuzvolení.