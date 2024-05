Poslední šance dostat dítě na tábor. Co se letos mění a kde ještě hledat místo

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Čarodějnickými hábity, klobouky a nezbytnými hůlkami se děti z Teplic na rozdíl od filmového Harryho Pottera a jeho přátel vybaví v létě. A místo do Bradavic pojedou strávit kouzelné dva týdny do podhůří Šumavy k rybníku Kačerna. Tento dětský tábor má ještě místa volná, jinde v republice se už ale téměř beznadějně zaplnily. A to přesto, že řada organizátorů opět mírně podražila.