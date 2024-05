Fackují ho, kopou, ničí mu foťáky. Ale stařičký král paparazzi stále fotí

Vypadá jako rozzuřená lvice. Zpod hřívy blonďatých vlasů jí srší blesky z očí , ústa pootevřená v němém výkřiku, prsty levé ruky roztažené jako drápy. V pravé ruce svírá kornout se zmrzlinou, který právě v nečekaném výpadu přilepila překvapenému fotografovi doprostřed čela. Sladká pomsta otravovi, který novinám prodal její nelichotivé fotky!

Kdo je ona rozzuřená dáma na snímku pořízeném v roce 1966 na ulici Via Veneto? Jméno jugoslávské hvězdičky Sonii Romanoff už dnes nikomu nic neřekne. Po krátké kariéře u filmu se provdala za jednaosmdesátiletého italského hraběte a navždy zmizela ze světel reflektorů. Zůstala po ní jen ona slavná fotka, vzpomínka na éru, kdy si římská smetánka užívala sladkého života a Federico Fellini dal světu slovo paparazzo.

Stala se z ní součást italského kulturního dědictví. Když Cameron Diazová před devatenácti lety pózovala pro bulvární magazín Entertainment Weekly jako obletovaná celebrita na návštěvě Itálie, zopakovala si i slavnou fotku se zmrzlinou. Ostatně i ona se už stáhla do ústraní, ve svých jednapadesáti letech se věnuje hlavně mateřství.

Stále aktivní je však muž, který se před téměř šedesáti lety v centru Říma stal obětí zmrzlinového útoku. Devětasedmdesátiletý fotograf Rino Barrilari se opět připomněl minulý týden, kdy ho před podnikem Harry’s Bar napadl Gérard Depardieu.

„Šel jsme po Via Veneto a už zdálky jsem ho viděl. Chvíli jsem počkal, nasadil objektiv a začal fotit. Vůbec se mu to nelíbilo,“ popisuje Barillari střet s francouzským hercem pro The Guardian. Depardieu mu pak ukázal prostředníček a začal po něm házet kostky ledu. „Byl čím dál víc naštvaný. Ale to co přišlo potom, jsem nečekal.“

Barillari tvrdí, že po něm ze zahrádky před restaurací vystartovala Magda Vavrusová, která francouzské hvězdě dělala doprovod. „Šla po mně a tak jsem udělal krok zpátky. A pak přiběhl on. Je skutečně hrozně velký. Třikrát mě praštil a pak odjeli autem. Je to hanba, myslel jsem si, že je to bezva chlapík,“ rekapituloval Barillari potyčku, na kterou mu v době rozhovoru jako památka zůstávala náplast na tváři.

Bůh odpouští, Barillari ne

Mussolinimu zbývaly poslední dva měsíce života, když se Rino Barillari narodil do chudé kalábrijské rodiny. Ve čtrnácti letech odešel do Říma a začal se živit jako scattino, vlezlý pouliční fotograf, který turisty fotí u pamětihodností a pak je přesvědčuje, aby si od něj snímky koupili. „Máma říkala, že jsem příliš chytrý. Pokud bych zůstal v Kalábrii, tak bych skončil u mafie,“ vzpomínal pro The Times.

První fotku celebrity pořídil v roce 1959, kdy se mu před objektiv připletla Romy Schneiderová. Itálie tehdy prožívala hospodářský zázrak, v římských filmových studiích Cinecittà se natáčely hollywoodské velkofilmy jako Ben Hur, Quo Vadis, nebo Kleopatra a po Via Veneto se procházely filmové hvězdy první kategorie. Pokud jste měli foťák a dostatek drzosti, mohli jste si za okamžik vydělat slušné peníze.

Barillari měl obojí, protivní fotografové na mopedech si ale čas od času od slavných herců vysloužili pár facek. Jemu tu první dal Peter O’Toole. „Doslechl jsem se, že je v klubu na Via Veneto. Opilý a se ženou, která nebyla jeho manželkou. Dal mi takovou ránu, až mi natrhl ucho,“ vzpomíná Barillari. „Nahlásil jsem to policii, on mi zaplatil odškodné, já koupil jeho ženě pugét a usmířili jsme se.“

Další šarvátky ale neskončily tak smírně. Profackovali ho bodyguardi Franka Sinatry i astronaut Buzz Aldrin. Kadeřnice Claudie Schiffer ho polila šampaňským, Ava Gardnerová ho nakopala do rozkroku a ochranka Barbry Streisandové mu rozbila fotoaparát. Kolegové z deníku Il Messagero napočítali, že kvůli své práci musel 180krát vyhledat ošetření lékaře, jedenáctkrát měl zlomená žebra a odepsal 82 fotoaparátů.

Některé mu rozšlapaly naštvané hvězdy, jiné zničil při pádech z mopedu při jejich pronásledování. Díky odposlechu policejních vysílaček byl často jako první na místě teroristických útoků, které během takzvaných „olověných let“ zachvátily Itálii. „Teroristé ani lupiči mě nikdy nedostali. Ale jednou mě pobodali fotbaloví chuligáni. Od té doby nenávidím fotbal.“

Převlékal se za doktora nebo kněze, aby získal vytoužený snímek. Několikrát dokonce ve snaze proniknout na uzavřené oddělení nemocnice, kde právě pobývala nemocná celebrita, sbalil sestřičku. A co novinářská etika? Takové slovo do jeho výbavy nikdy nepatřilo. „Samozřejmě znám zákony. Ale pokud objekt vašeho zájmu pláče, musíte vyfotit jeho slzy,“ svěřil se The Times.

Italský fotograf Rino Barillari (Benátky 2019)

„Bůh odpouští, Barillari ne,“ shrnuli jeho profesní krédo jeho kolegové. Během více než šedesáti let se z něj stala skutečná instituce a před šesti lety se dočkal souborné výstavy v římském muzeu Maxxi. Ani na stará kolena však nehodlá jít do důchodu. Stále brousí po Via Veneto nebo sedí ve svém bytě na Piazza Navona, kde má vše, co k životu potřebuje: fotoaparát, objektivy, krabičku cigaret a několik předem uvázaných kravat.

„Vím, zní to bláznivě, kravatu si uvážete za dvacet vteřin. Ale dvacet sekund sem, dvacet sekund tam a nejlepší záběr je fuč. Přijdete o kšeft. Lepší je být na místě jako první,“ směje se nezdolný stařík. Sám však přiznává, že jeho práce se od dob, kdy se Anita Ekberg ráchala ve fontáně Di Trevi, hodně změnila.

Zlaté časy paparazzi zabily mobily, selfíčka a instagram. „Zbyl jsem už jenom já, všichni ostatní jsou po smrti... Všechno se změnilo. Hvězdy jako byla Elizabeth Taylorová nebo Ava Gardnerová už v Římě nepotkáte. Via Veneto dnes spíš připomíná opuštěný roh hřbitova,“ posteskl si v rozhovoru pro The Guardian.