Trump má nad Bidenem náskok ve většině klíčových států, uvádějí průzkumy

V pěti ze šesti států USA, které podle analytiků sehrají rozhodující roli v listopadových prezidentských volbách, by v současnosti exprezident Donald Trump zvítězil nad současnou hlavou státu Joem Bidenem. Vyplývá to z nových průzkumů vypracovaných pro deník The New York Times (NYT). Podle listu Biden ztrácí podporu mezi mladými voliči a etnickými menšinami kvůli nespokojenosti s ekonomickou situací a válkou v Pásmu Gazy.