Poslanci začínají schvalovat zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let

Věková hranice pro odchod do důchodu se každý rok stanoví lidem, jimž by bylo zrovna 50 let. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ještě připouští úpravu podle návrhu demografů na pomalejší růst důchodového věku. Ministerstvo ale nejprve spočítá dopady do důchodového systému.

Mimořádná schůze sněmovny začíná hodinu po poledni a je pravděpodobné, že ji i tentokrát budou doprovázet obstrukce a poslanci budou jednat i do nočních hodin. Očekává se, že diskuse potrvá nejméně dva dny.

Bez reformy by nebyl systém udržitelný, zdůraznil premiér Petr Fiala. „Schodek důchodového rozpočtu neustále roste a v roce 2050 by dosáhl 350 miliard korun, pokud bychom nic neudělali. To je 5 procent HDP,“ uvedl předseda vlády.

Vládní návrh počítá i s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s odpuštěním odvodů 6,5 procenta pracujícím starobním důchodcům a důchodkyním místo navyšování penze. V důchodu byl lidé měli trávit v průměru 21,5 roku.

Výchovné by se dál mělo vyplácet jen na třetí a další dítě. Na první dva potomky by ho mělo postupně nahradit započítání fiktivního výdělku ve výši celostátní průměrné mzdy za dobu péče. Bonus 500 korun za vychované dítě by se měl také přestat valorizovat. Manželé by mohli mít dobrovolně sdílený vyměřovací základ z odvodů pro výpočet penze.

Na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení mají být například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči... Je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl ministr Jurečka.