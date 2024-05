Období Blíženců bude přát intuici. Váhy se mohou zamilovat, Rybám hrozí svody

Berani

Možná budete mít v těchto dnech více než kdy jindy sklony k ukvapenosti či zbrklosti. Dobrá zpráva ovšem je, že při troše dobré vůle vám práce půjde od ruky, a čeká vás i příjemná odměna. Možná vás to bude ponoukat k rychlému utrácení. Bude však rozumnější nerozházet hned všechny peníze za zbytečnosti. Ve vztazích by vám to mělo fungovat velmi dobře. O svých rozhodnutích a názorech, jak je u vás ostatně zvykem, nebudete pochybovat. I tak byste se mohli zamýšlet nad tím, co říkají druzí. Třeba si uvědomíte, že ne vždy máte pravdu.