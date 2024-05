Trojka, čtyřka nebo rovnou swingers party. Když vám sex ve dvou nestačí

S věkem roste chuť

Pro spokojený život a partnerskou harmonii jsou nutností pravidelné intimní chvilky, které by ale neměly být stereotypní. Nejde jen o to, že nuda v ložnice se omrzí a může vést k hledání oživení mimo domov. Je zde také možnost, že díky experimentování přijdete na to, co se vám opravdu líbí či nelíbí.

Erotické chvilky s vícero lidmi jsou údajně vůbec nejčastější fantazií nejen mužů, ale dokonce i žen. Výzkumný pracovník z Kinsey Institute a mezinárodně uznávaný sexuální pedagog Justin J. Lehmiller publikoval výsledky výzkumu, kde 89 % účastníků uvedlo, že alespoň jednou snili o sexu ve třech.

Pokud si myslíte, že takové povyražení je pouze zábavou mladých a neklidných, jste na omylu. Jiný výzkum totiž přišel s výsledkem, že čím jsme starší, tím více toužíme po skupinových hrátkách a také je častěji praktikujeme. Nejsilnější touha po vícečetných orgiích se prý objevuje po 35. roce života.