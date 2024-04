Playmate se pyšní obřím přírodním poprsím, lidé z ní nemohou spustit oči

Přesto často vypíná komentáře pod svými příspěvky na sociálních sítích, protože prý není zvědavá na oplzlosti, které někteří uživatelé pod fotky píší. Pod anonymními přezdívkami ji často lidé bezdůvodně uráží a modelka říká, že něco takového nemá zapotřebí. Komentáře totiž dříve pročítala a neměla z toho dobrý pocit. I tak se ovšem najdou jedinci, kteří nevhodné věci píší do soukromých zpráv. Takové uživatele okamžitě blokuje.

Její tělo ji živí a říká, že život s tak obřími vnady není vždy úplně jednoduchý. Ať už zmíněné pohledy lidí, nebo nepříjemné komentáře mohou všední dny proměnit v horor. A kromě toho prý také není snadné sehnat na její postavu dobře padnoucí oblečení.

„I podprsenky se shánějí těžko. Když chcete sexy kousek, který má nějak vypadat a chcete ho na tak velké poprsí, často jsou u něj hodně široká ramínka nebo zvláštní vzory,“ uvedla v jednom z příspěvků na Instagramu.

Přesto by neměnila. Ačkoli v pubertě tomu občas bylo jinak. Samozřejmě se jí neustále dostávalo nevybíravých komentářů od spolužáků a nevyhnula se jí ani šikana. Kluci ji obdivovali a dívky pro její postavu nenáviděly. „Většina žen touží po velkém poprsí, ale málokterá z nich si uvědomuje, co to všechno obnáší,“ doplnila.