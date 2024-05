Chtěla se líbit klukům. Zdeňce se za rok podařilo zhubnout 28 kilogramů

„Mým přáním bylo vypadat jinak, líbit se. V hlavě jsem měla zafixováno, že pro tlustý holky jsou jen tlustí kluci, že na určitý typ kluků zkrátka nemají nárok.“

„Mně se ale kluci s nadváhou nelíbili, podvědomě mi ta kila navíc přišla nezdravá. Zdá se to jako malichernost, ale šlo mi vlastně o hodně. Já prostě hledala co nejlepšího tátu pro své děti s vhodnou genetickou výbavou. Ne, že by kluci s kily navrch nebyli dobří tátové, ale nadváha je riziková zdravotně,“ zamýšlela se Zdeňka.

Zhubnout se proto rozhodla už na střední škole. Odpověď na otázku, jak na to, hledala na internetu.

Hladovění se nekonalo

V první fázi vyzkoušela kdeco, od různých čajů na hubnutí po hladovění. Nakonec při hledání vhodného cvičení narazila na výživovou poradkyni, která nabízela kurz hubnutí ve spojení s pohybem.

„Tohle mi dávalo smysl, a tak jsem všechny peníze vydělané na brigádě investovala do kurzu. Tam se žádné hladovění nekonalo. Rozšířila jsem si naopak paletu chutí a do svého jídelního režimu konečně vnesla pořádek. Na začátku z jídelníčku ubyly potraviny bohaté na tuky a cukry, což byla v mém případě většina. Od třetího týdne jsme pak dostávali jídelní úkoly, které spočívaly v konzumaci určitého množství různých potravinových skupin. Třeba na tvaroh, který byl jednu dobu mou skoro hlavní potravinou, jsem se po skončení kurzu nemohla ani podívat.“

Muže jsem poznala ve skautu

Součástí Zdeňčina hubnutí byl ale taky pohyb. „Na nějaké hopsání na aerobiku jsem byla příliš těžká, táhlo mě to spíš k posilování. Jako ideální se pro mne nakonec ukázalo cvičení flowin. Nejen kvůli jeho formě (v tréninku se využívá pouze hmotnost vlastního těla působící přirozený odpor), ale i ceně,“ přiznává příjemná tmavovláska, která však prý do určitého věku neměla o pohyb nouzi.

„Vyrostla jsem na vesnici, kde jsem většinu volného času trávila pobíháním venku. Jen kdyby pak někdo krotil můj apetit, já zbaštila cokoli, co mi přišlo pod ruku,“ směje se a pokračuje vyprávěním o svém muži, kterého potkala ve skautu.

„Několik měsíců šlo o platonickou lásku, jednou mě chytil za ruku a bylo to. Můj manžel je prostě úžasný. Na některé části mého těla si musel zvyknout, je atlet a celý život vyrůstal v okolí pěkných sportovních postav.“

Pár šrámů na duši zůstalo

„Teď sice už zčásti atletickou postavu mám, k ní ovšem taky různé jizvy po tloušťce a malý kožní převis na břiše i stehnech. Manžel mi ale rád říká, že je jedno, co mám na sobě, že mi stejně nejvíc sluší úsměv,“ chválí Zdeňka svého muže, s nímž má šestiletou dcerku Magdalénku a čtyřletou Amálku.

Pár triků Hýbejte se:

Z výzkumu, při kterém vědci zjišťovali, které faktory se podílejí na udržení váhových úbytků, vyplynulo, že tím nejmocnějším je pohyb. Pozor na stres:

Velkým nepřítelem štíhlé linie je stres. Nesnažte se proto své problémy zajídat.

Během každého těhotenství prý přibrala zhruba dvanáct kilogramů. „A ty jsem zase rychle shodila. Byla bych kovářova kobyla, kdyby tomu bylo jinak, však dnes o výživě těhotných a kojících maminek přednáším. Váhu už si držím léta a prožívám období velkého růstu... Vždy jsem si říkala, že až zhubnu, budu šťastná, a ono ne. Kila odešla, ale šrámy na duši zůstaly a sebevědomí nevybudované v dětství samo od sebe nepřijde,“ dodává Zdeňka upřímně.

Zahrádka mě uklidňuje

„Naštěstí dnes žijeme v době, kdy je běžné chodit na psychoterapii, a pracovat tak na svém seberozvoji.“

„Teď se raduju z jara a těším se už na léto. Miluju slunce, čerstvý vzduch, usmívající se lidi v ulici. Bydlíme v rodinném domku se zahrádkou nedaleko od lesa. Jak to jenom jde, beru do rukou zahradnické nůžky a stříhám, neuvěřitelně mě to uklidňuje,“ uzavírá své vyprávění Zdeňka.