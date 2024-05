Zavřela jsem vagínu a už neotevřu. Když ženy žijí bez sexu a nechybí jim

Dnešní doba sexu nepřeje. To je zkrátka fakt. Ve středověku, kdy spolu žily na vesnicích celé spřátelené klany, nebylo složité najít si partnera, který by si rád užil na seníku, u potoka… prostě kdekoli. Sex se jednoduše provozoval, a to i mimomanželský, který církev zakazovala.

Nezřídka se také ve válkách stávalo, že ve vesnici zůstal jediný muž, protože ostatní padli, a ten se staral o hospodářství několika ženám. A také o to, aby nestrádaly ani v jiných ohledech.