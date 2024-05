Inteligence, nebo sexy tělo? Co je podle odborníků na ženách nejpřitažlivější

Povaha nebo moko dude

Mezinárodní studie Global Advisor skupiny Ipsos z roku 2019 tvrdí, že nejdůležitějšími atributy ženské krásy jsou povahové vlastnosti a takzvaný mindset – tedy systém vnitřních přesvědčení a postojů, upozorňuje sexuolog Marek Broul, primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Myslí se tím šťastná a milá povaha, sebedůvěra, důstojné chování, ale i inteligence, humor, moudrost a síla. „Jejich důležitost ve vnímání mezi muži a ženami se liší jen mírně,“ upozorňuje lékař a dodává, že následují zcela jasné fyzické předpoklady.

„Zatímco pro ženy samotné je v hodnocení ženské krásy více důležitý vzhled ve tváři, krásná pleť, smysl pro styl, váha a tvar postavy, vlasy a až poté sexappeal, pro muže je sexappeal výrazně důležitější. Teprve pak následuje vzhled ve tváři, váha a tvar postavy, smysl pro styl, krásná pleť a mladistvost,“ uvádí Marek Broul.

Mladá a plodná Bez ohledu na stáří, preferují muži partnerky ve věku mezi necelými dvaceti a třiceti lety, s vrcholem preferencí žen ve věku mezi 18 až 22 lety, uvádějí výzkumy. Nepedofilní heterosexuální muž totiž touží být otcem všech dětí své partnerky a nechce investovat do potomků svých soků. A právě mládí a zdraví hledají muži v obličeji a postavě ženy s průměrnou hmotností.

„Když se na atraktivitu žen ptal mužů z izolovaného indiánského kmene Janomamů (domorodé obyvatelstvo Brazílie) americký antropolog Napoleon Chagnon, odpovídali, že nejpřitažlivější jsou ženy, které jsou moko dude,“ vysvětluje Laura Janáčková s tím, že slovo moko označuje ovoce nejvhodnější ke sklizni.

„Ve vztahu k ženě to znamená, že žena je plodná. Ideálně po pubertě, a která ještě nerodila. Od toho se pak odvíjí měřítka ženské krásy u indiánů i u našich mužů. Atraktivita odráží symetrii postavy i obličeje, plné rty, velké oči dál od sebe, zdravé zuby, zdravá pleť bez vrásek a kazů, optimální poměr pasu a boků a podobně,“ upřesňuje sexuoložka a dodává, že pohledy mužů samozřejmě k tomu, co by mohlo zůstat nepovšimnuto, přitahují i gesta jako čechrání vlasů nebo úsměv.