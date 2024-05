Gynekologická tabu. Sex není povinnost a menstruace trest, vysvětluje lékařka

Konsenzuální Sex: Nejdůležitější je souhlas! ✨



Konsenzus je klíčový! Když mluvíme o sexu, je nezbytné mít jasný a souhlasný přístup. V rámci plánované besedy na @pink.expo máme bořit sexuální tabu. Jedním z nich je podle mě konsenzus - souhlas - v sexu.‍♀️ I v naší moderní společnosti stále přetrvává pocit, že sex je něco nárokovatelného. Něco, co musíte dělat, i když nemáte náladu, chuť nebo sílu.‍♀️ Každý den se setkávám v ambulanci s obměnou "mně se nechce/nelíbí se mi to/je mi to nepříjemné/ ALE musím, protože partner/ka to vyžaduje. Ne, nemusíte a neměli byste. Legitimizujete tím zkostntělý přístup k sexu jako ke zboží. Ztrácíte tím sami sebe. Své "studenty" na přednáškách vždy učím: "Máte právo říct, co se Vám líbí, ale POVINNOST říct, co se Vám nelíbí. ‼️Pamatuji si na jednu paní, kterou jsem po porodu poučovala, že nesmí mít styk v šestinedělí a ona mi odvětila "A to mám říct chlapovi, ať si na něm udělá uzel?" To je katastroficky smutné. Pokud jako společnost nedokážeme respektovat ani zdraví a fyzický stav našich partnerů, natož psychický stav a pocit pohody, nikam se nedostaneme. V sexu jste nejdůležitější VY a VAŠE pocity. Naučte se říkat "NE", naučte se říkat, co se Vám nelíbí nebo naopak líbí. Komunikace je klíčem ke spokojenému partnerskému soužití. Souhlasíte?



#reproductivehealth #womenshealth #femalehealthcare #consensual