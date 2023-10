Inteligentní ženy jsou pro dnešní muže přitažlivější. Má to ale několik háčků

Zdá se, že moderní muži dávají při hledání životních partnerek přednost rozumu před krásou. Vědci se domnívají, že ačkoliv jsou evolučně jejich mozky naprogramovány tak, aby reagovaly na ženské křivky, přizpůsobují se měnícímu se prostředí. Studie z roku 2016 naznačuje, že za tím stojí ženská emancipace.

V zemích s vyšší mírou genderové rovnosti jako Finsko či Spojené státy zaznamenali autoři vyšší počet mužů, které více přitahovaly ženy inteligentní a vzdělané, než ženy mladé a krásné.

Podle Alice Eagly, profesorky psychologie z Northwestern University je novinkou, že muži vyhledávají tytéž kvality, jaké odjakživa bývaly přitažlivé spíše na mužské populaci. „Ženy vždycky oceňovaly úspěch a inteligenci, protože jde o vlastnosti, které předpokládají materiální zajištění. Zároveň je pravdou, že obě pohlaví si vzdělání a inteligence cení víc, než tomu bylo v minulosti,“ říká.

Randění jako obchod

A právě tento společenský posun dokládají i další data ze zmíněné studie. Stále méně lidí pokládá za důležité tradiční rozdělení rolí, a to je pro ženy určitě dobrá zpráva. „Změna je v tom, že u žen si muži váží i jiných věcí než fyzické krásy, alespoň pokud jde o dlouhodobé vztahy. Cení si inteligence, vzdělání i výše ženina příjmu,“ říká Eagly.

V zemích jako je Turecko či Severní Korea, ale mají v oblasti ženských práv co dohánět, stále tu dochází k „směně ženské krásy za materiální zabezpečení“. Ve vyspělém světě ovšem stále více heterosexuálních mužů deklamuje atraktivitu inteligentních žen.

Výzkumnice a biologická antropoložka Helen Fisherová v roce 2015 popsala tzv. Clooney efekt, poté, co zkoumala preference 5 000 amerických mužů. Odkazuje samozřejmě na svazek populárního herce a právničky Amal Alamuddin.

Podle jejího výzkumu by si 87 % mužů přálo randit se ženou, která je chytřejší a vzdělanější a vydělává víc peněz než oni. 86 % pak uvedlo, že hledá ženu sebevědomou a sebejistou. Jenže je v tom malý háček.

Křehká maskulinita v ohrožení

„Muži si pouze myslí, že vědí, co chtějí, nebo to vědí na teoretické rovině. V reálném životě se ovšem chovají jinak,“ říká Fisherová. „Ve skutečnosti je mnohem více než deklarované preference ovlivňují jejich momentální pocity.“

Což v praxi znamená, že pokud je žena převyšuje v oblasti inteligence, cítí se často ohroženi a jejich maskulinita trpí. „To vede k tomu, že jednají způsobem, který je v rozporu s jejich vyjádřenými ideálními preferencemi,“ vysvětluje antropoložka.

Ženy vzdálené a blízké

A právě na tento rozpor se zaměřila Lora E. Parková a její kolegové z Buffalo University. Ve své práci o vlivu psychologické vzdálenosti a inteligence na ženskou přitažlivost pro muže. Zjistila, že jde o důležitou proměnnou.

U žen, které byly psychologicky vzdálené, dávali muži přednost těm, které projevovaly vyšší inteligenci než oni. Jenže u těch, které byly psychologicky blízké, to bylo úplně opačně.

Doktorka Parková to popisuje následovně: „Když půjde sportovně založený muž na rande naslepo se sportovně založenou ženou, bude mu to znít dobře a atraktivně. Když ho ale ta žena překoná v každé disciplíně od stolního tenisu až po zápas v kleci, odejde ponížen a už nikdy jí nezavolá.“

Studie doktorky Parkové také zjistily, že tento rozpor mezi teorií a praxí při setkání se ženou nastal pouze tehdy, když na dané oblasti (v tomto případě inteligenci) muži záleželo. „Pokud se o inteligenci nestaráte, možná nebudete ohroženi. Pokud vám na ní ale hodně záleží, můžete tuto kvalitu upřednostňovat u někoho, kdo je vzdálený, a pak se cítit ohroženi, když se k vám ten člověk přiblíží,“ upřesňuje výzkumnice.

Vědkyně v pasti

Ve své další práci se zaměřila na souvislost ženské atraktivity a práci v „mužských“ vědecko-technických oborech. A zjistila, že ženy, které v nich pracují, před svými mužskými protějšky svou inteligenci nedávají příliš najevo.

Zároveň ty, které dávají přednost mužům inteligentnějším než jsou ony samy, se v těchto oborech neprosazují, ani o ně nejeví žádný speciální zájem. Pro muže ale žádný takový vzorec neplatil.

Přestože se naše společnost mění, stále jsme spíše ve fázi, kdy je přání otcem myšlenky. Zbavit se tradičního vnímání partnerských rolí by prospělo i mužům, kteří by se podle Alice Eagly měli přestat soustředit jen na peníze a generování statků a mohli by se více věnovat péči o sebe či domácnost.

„Byli by pak méně pod tlakem, že musí jako správný alfa samec všechno vědět a na všechno vydělat. Genderová rovnost je skvělá pro obě pohlaví,“ dodává profesorka psychologie.