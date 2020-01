Sedm vědecky podložených triků, jak být atraktivní pro muže

10:30 , aktualizováno 10:30

Nepatříte k ženám obletovaným muži, ale chtěla byste to změnit? Máme pro vás dobrou zprávu – nemusíte mít postavu jako topmodelka, vlasy do pasu a ňadra dmoucí. Stačí jen vědět, jak pomoci přírodě. Vědci to už vyzkoumali za vás.