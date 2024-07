Linda Skarlandtová: Díky tátovi jsem poznala, že umírání může být krásný čas

Narodila se do rodiny jedné z nejpopulárnějších televizních hlasatelek a country muzikanta. Přestože to chvíli vypadalo, že i ona zapustí kořeny v showbyznysu, její nátura i životní osud ji zavedly jinam. Jako by prozřetelnost tušila, jaké výzvy před ni postaví narození prvního dítěte, dostala se Linda Skarlandtová přes práci v public relations nejdřív do Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Když jí před pěti lety zemřel táta na rakovinu, inspirovalo ji to, aby se stala v Thomayerově nemocnici sociální pracovnicí v paliativním týmu, který se stará o nevyléčitelně nemocné. Proč pro ni doprovázení nemocných v jejich posledních dnech není tíživé a co všechno ji naučila péče o dceru s autismem? | foto: Michal Sváček, MAFRA