Úpal není úžeh. Poznejte rozdíl a zvolte správnou léčbu

Drinky, které osvěží Ledová káva, cola ani přeslazené limonády žízeň nezaženou, místo toho zkuste radši bylinky. Připravte si bazalkový elixír

Ochrání vás před úpalem. Hrst čerstvých bazalkových listů zalijte 500 ml vroucí vody a nechte vylouhovat. Po vychladnutí sceďte, přidejte šťávu z půlky citronu a oslaďte medem. Nalijte do skleněného džbánu a dejte do lednice. Vyrobte si mátovou limonádu

K její přípravě potřebujete dvě hrsti mátových lístků, které vložíte do velké skleněné lahve nebo džbánu, zalijete 2 litry čisté vody bez bublinek, přidáte podle chuti med nebo třtinový cukr a na plátky nakrájenou půlku citronu. Nápoj nechte odležet 24 hodin v teple, potom ho přeceďte, doplňte další půlkou citronu a dejte vychladit. Vylepšete minerálku pomerančem

Omytou chemicky neošetřenou kůru z pomeranče nakrájejte na proužky a hoďte spolu se třemi snítkami čerstvé máty do 1 litru minerálky. Nechte chvilku vylouhovat. Podávejte chlazené, nejlépe s kostkami ledu, do kterých můžete předem zamrazit například maliny nebo kuličky rybízu. Bude to dobrota už na pohled. Vsaďte na domácí citronádu

Zachutná všem, uvidíte. Z deseti citronů vymačkejte šťávu a přes jemný cedník ji nalijte do velkého džbánu, přidejte 200 gramů třtinového cukru a míchejte, dokud se nerozpustí. Pak přidejte dvě lžičky strouhaného zázvoru, zalijte vodou, přihoďte pár listů máty, vložte skrojky citronu a dejte vychladit.