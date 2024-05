Zahrada u řadovky je malá, úzká a moc do kopce. Architektka si poradila

Konkrétně se ovšem na „zadní“ zahrádce u řadového domu musela architektka popasovat nejen s úzkým formátem parcely 6 × 18 metrů, ale i s převýšením 3,5 metru. A to aniž by ho mohla překlenout jakýmikoli dřevěnými či kamennými stupni, protože požadavek investora byl jednoznačný: žádné schody.

Důvod je jednoduchý. Rodinný dvoupodlažní dům má totiž tak úzké vnitřní schodiště, že se jimi nedají stěhovat větší kusy nábytku, například klavír. Proto majitel požadoval zpřístupnit dům přes zahradu.

„Bylo jasné, že zahradničit na tak strmém terénu by bylo obtížné, proto jsme se shodli na konceptu zeleně nenáročné na údržbu. Důležité pro nás bylo, aby zahrada byla atraktivní z horních ložnic, odkud ji má celá rodina jako na dlani,“ vysvětluje požadavky majitelů a přístup k řešení Martina Forejtová.

Jako správné krajinářce se jí podařilo úzkou nudli pozemku rozvlnit tak, že téměř zaniká její přísně obdélníkový půdorys. Což byl účel. A vyvýšení zadní části zahrady s brankou v plotě dnes lze de facto brát jako příjemný bonus, protože velmi svažitou zahradu je možné přehlédnout z oken domu a terasy téměř celou, jako vystavené malířské plátno.

Velkou roli v tvarově i barevně příjemném výsledku hrají organické tvary záhonů dávající zapomenout na přísně daný obdélník, a členění svahu pomocí tří kamenných zídek. Vysokých právě jen tak, aby se na ně dalo pohodlně posadit a osazené voňavou mateřídouškou, šalvějí, třapatkou a šuškardou.

V kombinaci s výběrem rostlin to pozemku přineslo příjemné zvlnění. „Je to osvědčený trik, jak opticky potlačit nežádoucí pravidelnost obdélného pozemku,“ říká autorka projektu. „Kdo vystoupá prudkým svahem zahrady, je na konci „odměněn“ měsíčními jahodami, které plodí celé léto.“

Také máte krásnou zahradu? A můžeme ji vidět? Pochlubte se i vy a zašlete nám snímky a příběh své zahrady. Vybrané příspěvky zařadíme do 1. nebo 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada a můžete si zahrát o skvělé pomocníky či zahradní nábytek. O vítězích rozhodnou čtenáři iDNES.cz.

Zelené peřeje travin nenáročné zahradě sluší

Žádoucí dynamiku se krajinářská architektka rozhodla vnést na tuto nevelkou zahradu pomocí travin, proto se staly základním prvkem konceptu. Převládá dochan (Pennisetum alopecuroides), který roste v hustých trsech na svazích po obou stranách pozemku. „Dochan i miscantus, který je tu také vysazený, mám ráda i pro jejich dynamičnost. Kdykoli zafouká vítr, dají se do pohybu a připomínají peřeje,“ vysvětluje Forejtová.

Barevné proměny této zahrady v průběhu roku jsou úchvatné. A přesně cílené.

Zahrada je tak nejen v pohybu po celý rok, ale stejně jako na každé jiné zahradě se tu během roku střídají barvy. A to můžeme klidně začít hned u domu, kde se na obou stranách dřevěné terasy usadily tvarované živé ploty z habrů, které na zimu neopadávají; ovšem na jaře změní hnědý háv v něžnou zelenou, během sezony sytější a sytější. Rodině dopřávají příjemné soukromí, protože krásně odclánějí pohledy od sousedů.

V porostech okrasných travin navíc vysadila architektka ještě několik dřevin, které se na podzim atraktivně zbarvují: převislá bříza do zlatova, muchovník do výrazně červena, svída do ruda, javor babyka do žluta. V sezoně dělá rodině i hmyzu radost nápadně kvetoucí komule Davidova – tedy tzv. motýlí keř – se stříbřitě plstnatými listy či perovskia s modrofialovými květy připomínajícími levanduli. A kolem zídek voní mateřídoušky a šalvěje.