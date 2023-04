Zahrádka u řadovky má záhony trvalek, pískoviště, dokonce i soukromí

Většina lidí žije s pocitem, že na uzounké podlouhlé zahrádce u řadovky toho moc nevymyslíte. A tak vysadí podél plotu túje, někdy ani to ne, rozhodí travní semeno a koupí sekačku, gril a nějaké to posezení. Jenže když už máte svůj kousek země, byť ne největší, stojí za to ho přetvořit v soukromý venkovní obývák.