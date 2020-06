Zahrada jako nudle, která si na nic nehraje, a přitom jí nic nechybí

Jak to vidí zahradní architekt Ferdinand Leffler? „Sympatická zahrada, která si na nic nehraje. Je zřetelné, že si manželé plní své sny, a už také vědí, co od prostoru chtějí. Líbí se mi členění dlouhé nudle, prostoru to jednoznačně pomůže. Samozřejmě by se zde dalo sáhodlouze psát, co vše by mohlo být lépe. Například na téma lepšího zapojení jezírka do celku zahrady. Ale proč? Já osobně mám tyhle zahrady, kde je vše tak nějak bez přetvářky, moc rád. Hodně radosti z pobytu na zahradě. Ferdinand“