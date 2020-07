Z omšelého svatebního daru se pro mladou rodinu vyloupl ráj

Vesnická zahrada se starým domkem byla místem, kde manžel paní Markéty vyrůstal do svých šesti let a měl k němu určitý citový vztah. Brali to tehdy ovšem pouze jako možnost využívat zahradu, a to především užitkovou.

Když se jim později narodily děti, potřebovali k zahradě také nějaké zázemí, a tak vznikla myšlenka opravit si ve starém domku alespoň jednu místnost. Protože opravy spolykaly spoustu peněz, jediným řešením bylo prodat byt a nastěhovat se na vesnici natrvalo. „Dlouho jsme nepřemýšleli, rozhodli jsme se téměř hned,“ vzpomíná paní Markéta. Na zahradu tehdy moc času nebylo.

Opravy a úpravy domu trvaly čtyři roky, před osmi lety se rodina nastěhovala. Do té doby byla zahrada neudržovaná. „Dá se říci, že byla zpustošená,“ popisuje čtenářka. „Manžel je vášnivý zahrádkář, a tak si vzal na starosti zahradu užitkovou, já okrasnou. Celý koncept vznikl bez pomoci zahradního architekta, spontánně, podle naší intuice a citu. A pořád nejsme u konce...“

Zahrada se rok od roku mění, stále tu budují nová zákoutí. „Místa je tu dost, tak stále vymýšlíme. Nedávno zde manžel postavil zídku z břidlicových kamenů, vznikla bylinková zahrádka, stavěli jsme nový plot, plánujeme obezdít starou studnu,“ vypočítává čtenářka.

A dnes už s úsměvem vzpomíná na dobu, kdy se zpočátku setkávali s nevolí ze strany jejích rodičů, kteří nechápali, kam to chtějí jít bydlet. „Dnes se jim tu moc líbí a jsou rádi, že jsme je tenkrát neposlechli.“

Pozemek leží na konci vesnice téměř u lesa a za ním končí silnice, takže mají dokonalý klid. „Nejkrásnější tu jsou večery na terase, když zapadá slunce. Nebo rána, když slunce vychází a jdu se proběhnout k lesu. Dříve bych si nedovedla představit, že se z bytu někdy přestěhuji, i když pocházím z velkého domu se zahradou. Ale dnes bych neměnila,“ uzavírá šťastná čtenářka.

Jak to vidí zahradní architekt Ferdinand Leffler Milá Markéto, je moc dobře, že jste tenkrát své rodiče neposlechla. Souhlasím s vámi. Krásné místo na zemi. Užíváte si výběhy do dokonalé krajiny, západy slunce a kochání se proměnlivostí, kterou naše příroda sama o sobě nabízí, naprosto chápu. A jen právě pro výše popsané si dovolím k vaší zahradě trochu dobře míněného mentorství, které si neberte osobně, byl jsem k němu redakcí přizván. Původní stav stavení a zahrady (2006) Původní stav stavení a zahrady (2006) Původní stav stavení a zahrady (2006) Upřímně se mi nejvíce líbí archivní fotografie, kde ještě vámi vytvořená zahrada vůbec není. Podle mého názoru máte všechnu tu opravdovou nádheru vlastně už v tom místě samotném a v přepychovém kontaktu s okolní krajinou. Myslím si, že do české zahrady v žádném případě nepatří pestrobarevné výsadby všech možných kultivarů nakombinovaných spoustou exoticky vyhlížejících zakrslých jehličnánků. Myslím, že jste nad tou zahradou zbytečně moc přemýšleli, často se opravdu stačí ´jen´ podívat okolo. Každopádně vám přeji spoustu radosti a pohody ve vašem krásném sídle. A hlavně, žijte ve své zahradě.