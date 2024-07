Pes Avatar míří do Konga, má být postrachem pašeráků. Vyčenichá slonovinu i munici

Právě východočeská zoo kynoložce Haně Böhme poskytla nezbytný tréninkový materiál: vzorky antilop, šimpanzů a dalších afrických zvířat. Avatar zamíří do Konga na podzim. Jako vůbec první pes bude působit na letišti v hlavním městě Brazzaville.

„Bude pracovat v zónách, kde ho cestující ani případní pašeráci neuvidí. V prostorách, kde popojíždějí zavazadla, bude pomocí pachu vyhledávat jakýkoli kontraband, ať už to budou pašovaná zvířata a jejich kusy nebo třeba munice,“ sdělil celník Mbon Waye Doniam, který do Dvora Králové přijel se svým kolegou Freddy Zeguel Pakelem.

„Příjezd Avatara pro nás bude obrovskou vzpruhou. Jsme si jistí, že se katastrofická situace s pytláctvím v Kongu bude už jen zlepšovat,“ dodal.

Celníci přiletěli do České republiky před týdnem. Zůstanou zde ještě přibližně měsíc, aby se s Avatarem dostatečně seznámili. S Hanou Böhme chodí každý den na cvičiště.

„České pokyny už umějí, ale musejí se s ním naučit pracovat a opravdu ho poznat. Je to hodně sebevědomý, tvrdý pes, který není pro každého. Až pak přiletí do Konga, bude to mnohem lepší,“ uvedla kynoložka.

Puberťák musí pilovat klid

Avatar se podle ní vydá do Konga pravděpodobně na přelomu října a listopadu, až bude mít vyřešené veterinární prohlídky a bude pro něj na letišti připravené zázemí včetně kotce hlídaného kamerami.

Pes se narodil loni na jaře, prakticky okamžitě se začal věnovat výcviku. „Nejdřív se učil hledat pamlsky, pak balónky. Když označí balónek, dostane vzorek zvířete, který se mu začne navtiskávat přes čichovou paměť. Pak začne označovat například vzorky schované v autech na parkovišti,“ vysvětlila Hana Böhme.

Podle ní se Avatar učil velmi rychle. „Je docela divoký, musí se u něj trochu pilovat klid. Je to teď takový typický puberťák,“ poznamenává kynoložka. Do Konga poletí se svým svěřencem a zůstane tam s ním minimálně několik dní.

Dvorský safari park sehrál ve výcviku Avatara důležitou úlohu, poskytl totiž vzorky zvířat včetně srstí bonga, okapi nebo šimpanzů. Právě tato zvířata a jejich části se pašeráci v Kongu snaží nejčastěji převézt přes hranice.

„Boj s pytláky je nekonečný, ale nikdy ho nesmíme vzdát. Nelegální obchod se zvířaty a jejich částmi je po obchodu s drogami a lidmi jeden z nejvýnosnějších obchodů na světě,“ poznamenal ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Avatar má šest sourozenců a je příbuzný s fenkou Camou, která jako první v roce 2015 odjela pomáhat do Konga, ale o rok později zemřela při autonehodě. Incident si tehdy vyžádal velkou mediální pozornost.

Denně zabijí sto slonů

Detekční psi žijí v africké zemi v přísně hlídaném objektu s výběhem. Pracují nebo trénují každý den. V Brazzaville prohledávají zastavená auta, s ozbrojenými jednotkami a celníky také vyrážejí do národních parků. Jednou z hlavních bašt pralesních slonů ve střední části černého kontinentu je národní park Odzala-Kokoua, který zároveň patří mezi nejstarší v Africe. Kromě slonů, antilop a buvolů zde žije početná populace primátů, zejména goril nížinných.

Safari park ve Dvoře Králové se dlouhodobě zasazuje proti nelegálnímu obchodu se zvířecími trofejemi. V letech 2014 a 2017 uspořádal demonstrativní pálení rohoviny, které podpořily významné ochranářské osobnosti včetně Tonyho Fitzjohna nebo Richarda Leakyho.

19. září 2017

Projekt Malina pro slona vznikl v roce 2014. Je zaměřený na výcvik detekčních psů plemene belgický ovčák ve varietě malinois. Pytláci v Africe podle odhadů kvůli vysoce ceněné slonovině každý den zabijí sto slonů. Díky projektu se africkým psovodům v jedné z nejchudších zemí na světě povedlo předat už sedm vycvičených detekčních psů, z toho dva pocházejí z útulku.