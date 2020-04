Podělte se o snímky a příběh své zahrady. Vyhrát lze praktické pomocníky

Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak dlouho na ní hospodaříte, jak ji užíváte a co na ní máte nejraději, nafoťte ji a spolu se svými údaji (a adresou na území České republiky) vložte do soutěžního formuláře. Příspěvky, které redakci zaujmou, zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do soutěžní čtenářské ankety.