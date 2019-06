Žebříčky nejoblíbenějších stromů, keřů i květin Ferdinanda Lefflera

Základním bodem při plánování výsadby je procházka po okolí. „Projděte se ulicí i volnou krajinou a všímejte si, kterým rostlinám se v místě daří. To je nejjednodušší způsob, jak neudělat s výběrem chybu. Nemusíte na to být půdoznalcem ani špičkovým botanikem,“ udílí prvotní radu zahradní architekt z ateliéru Flera Ferdinand Leffler.

Minimálně základ zelené ,kostry‘ by se měl vybrat ze spolehlivých vyzkoušených místních druhů dřevin a bylin. Rostliny, kterým se na první pohled dobře daří v blízkém okolí, budou s největší pravděpodobností prospívat i u vás. A s menší údržbou.

„A naopak, jestliže okolo vás některý typ rostlin trpí chronickým neduhem, je pravděpodobné, že na vaší zahradě sice úplně nezajde, ale zřejmě bude vyžadovat spoustu péče s nejistým výsledkem. Varovat by vás měla například rez hrušňová, prosychající borovice či vymrzání stále zelených listnatých keřů a podobně,“ doplňuje architekt.

Existuje velké množství knížek s nekonečnými seznamy rostlin vhodných pro specifická stanoviště. Nejdůležitější na výběru zeleně je ovšem to, že by měl probíhat koncepčně. Nenakupujte v zahradnictví všechno, co se vám líbí nebo co zrovna kvete. Silné zahrady totiž stojí na nenápadné, avšak sebevědomé zelené hmotě. Výraznější rostliny si pak zaslouží v zahradě vyniknout jen na přesně vytipovaných místech, kde skvěle vyzní a navzájem si nekonkurují.