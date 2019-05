Zakládáte či chcete měnit svou zahradu? Nejdříve si ujasněte koncepci

Patříte-li mezi společenské typy, můžete zahradu koncipovat jako velký obývák s letní kuchyní, kde bude dobře vám i vašim hostům.

Než se chopíte krumpáče nebo vyrazíte na nákupy do zahradnictví, dobře si promyslete, jaká by měla vaše zahrada být a co od ní konkrétně očekáváte.

Máte-li například spoustu dětí nebo množství zvířat, potřebujete zahradu odolnou a bezpečnou. Jestli s vámi prostor užívají i vaši starší rodiče, je třeba zase myslet na to, aby se jim po zahradě pohodlně chodilo. Ideálně svolejte rodinnou radu a nechte každého člena domácnosti bez ostychu vyslovit, co by mu zahrada měla do života přinést. Jen tak docílíte toho, že ji všichni přijmou za svou a budou se na ní cítit dobře.

„O zahradě přemýšlejte jako o prostoru, který vám dokáže nabídnout něco, co se vám do domu nevejde nebo prostě nehodí. Je libo pec na pizzu, saunu, pétanquové hřiště, terč pro střelbu lukem? Proč ne.