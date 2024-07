Závodky mlely do sekané velrybí maso. Bylo levné, hovězí nebylo, líčí historik

Když jsem dnes sobě a dětem vařila oběd, bylo jen hlavní jídlo, polévka žádná. Za mého dětství to bylo nemyslitelné. A není to horkem – u nás doma už bývá běžný oběd jednochodový. Jsem v tom sama?

Určitě nejste, je to trend. Od padesátých let vycházela podoba typického českého oběda z takového toho středostavovského měšťanského základu à la otec Kondelík, tedy polévka, hlavní jídlo, pokud možno masité, a moučník. Dnes už zdaleka nejsme tolik svázáni tradicemi a zvyklostmi, všechno se hodně rozvolnilo. Jíme, kdy nám to vyhovuje a co nám vyhovuje, vítězí individualismus.

I teplé večeře jsou spíš výjimkou.

Zrovna teplé večeře vznikly jako reakce na závodní stravování, kdy byli lidé zvyklí se pořádně najíst až večer doma. Ještě dřív v historii toto neznali, třeba v aristokratických rodinách se večer dojídaly zbytky od oběda a nebylo to z ekonomických důvodů. Oběd byl posunutý do odpoledne a večeře bývala hodně omezená. Čas jídla se průběžně mění a potřeba teplé stravy postupně upadá.