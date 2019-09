Čtenáře nejvíc zaujala přírodní zahrada, kterou pomohly navrhnout děti

Dvoukolovou soutěž Nejkrásnější zahrada jsme vyhlásili na počátku června. Do druhého kola jsme vybrali dvacet dva zahrad z těch, jejichž snímky a popis jste do 14. srpna zaslali do redakce prostřednictvím soutěžního formuláře. Přišlo jich tolik, že výběr vůbec nebyl jednoduchý. A které vyhrály?