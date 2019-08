Komfortní lesní zahrádka u Říčan. S bazénem, plná kapradí i hortenzií

Asi měla i trochu štěstí na sousedku, která jí předala mnohé ze svých zahrádkářských zkušeností. „Když jsme chatku koupili, měli jsme přímo naproti paní, která to se zahradou opravdu uměla a poučila mě v mnohém, co se uspořádání ’lesní zahrádky’ týká,“ píše paní Ludmila, která je na svou zahradu opravdu pyšná, proto ji přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Práci na zahradě nebere jako povinnost, ale dělá ji z velké lásky k přírodě, která její rodinu na chatě obklopuje. Sama pochází z rodinného domku v západních Čechách, ale touha po práci na zahradě ji přepadla až po deseti letech bydlení v pražském paneláku, kdy už jí příroda začala hodně chybět.

Po dvaceti letech práce si na chatě užívá hlavně terasu a krásu hortenzií, kterým se v jílovité půdě u lesa daří. „Je zajímavé, jak prospívají v symbióze s lesním kapradím, které jsem si před několika lety donesla z lesa za zadní brankou ze zahrady a vysadila. Mám ho už téměř v celé zahradě, někde dosahuje výšky přes 150 cm,“ popisuje čtenářka.

Pozemek, na kterém stojí chata, vůbec není velký. Celý má zhruba 350 m². Přesto se našlo místo na terasu s pergolou, kterou rodina vybudovala před sedmi lety a tráví na ní spoustu času. Její součástí je i zabudovaná vířivka. Pohled z kuchyně na terasu, kde v létě vaří při otevřeném okně, paní Ludmila miluje.

Dokonce si tu postavili i krytý bazén (3x6 metrů) a poslední léta ho opravdu užijí. Když otevírají „plaveckou sezonu“, umísťují na plot figurky koček v plavkách. Mimochodem, i z houpačky od bazénu je prý na terasu a navazující svah s hortenziemi nádherný pohled.