ANKETA: Vyberte nejkrásnější zahrady, kam pošleme nové zahradní pomocníky

Do prvního kola soutěže Nejkrásnější zahrada jsme vybrali a zařadili osmnáct zahrad, které se nyní ucházejí o čtenářské hlasy. Pěti nejlepším přinesou zajímavou výhru, obdrží balíček zahradních pomocníků značky Fieldmann.

ANKETA ČTENÁŘŮ: Vyberte pět vítězů Hlasovat až pro tři zahrady lze do středy 17. 7. 2019 do 10:00

Svůj hlas můžete dát jedné, dvěma nebo třem zahradám, které si podle vás ceny zaslouží. Každý z pěti výherců, kteří získají nejvíce hlasů, dostane benzinovou sekačku, elektrickou strunovou sekačku a AKU nůžky na keře. Výsledky ankety zveřejníme následující den po jejím ukončení.

Druhé kolo soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA stále probíhá

Z příspěvků zaslaných do soutěže Nejkrásnější zahrada teď vybíráme příspěvky k zařazení do druhého kola, v němž se bude hrát o stejné ceny (viz podrobná pravidla soutěže ZDE).

Své soutěžní příspěvky včetně fotografií vkládejte ZDE Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak na ní hospodaříte a jak ji užíváte, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do soutěžního formuláře

Podmínky a princip soutěže jsou jednoduché: nejpozději do 14. srpna vložte do soutěžního formuláře text v rozsahu zhruba 30 řádek (cca 1 800 znaků) popisující vaši zahradu – ať městskou, venkovskou, komunitní, vlastní či pronajatou. Můžete se podělit i o své pěstitelské rady a tipy. Spolu s textem vložte do formuláře minimálně osm autorských, nejlépe šířkových fotografií.