Ostrov nabídl k adopci přemnožené kozy. Zaplavily ho žádosti z celého světa

Alicudi je součástí Liparských ostrovů, které se nacházejí u Sicílie. Na ostrově žije zhruba 100 lidí. Přemnožené kozy podle místních ničí parky, zahrádky a také přírodu, která je hlavní turistickou atrakcí ostrova. Skákáním po kamenitých svazích také shazují kamení na lidi. Kozy se poprvé vyskytly na ostrově asi před dvaceti lety a díky nepřítomnosti predátorů se rychle rozmnožily. Zájemci mohli požádat o odchyt a předání až 50 koz.

Mezi došlými žádostmi teď bude potřeba rozvážně vybírat, neboť poptávka silně převýšila nabídku, uvedl starosta Liparských ostrovů Riccardo Gullo. „Celkem jsme dostali žádosti o adopci 1900 koz. Odezva byla skvělá, ale většinu budeme muset odmítnout, protože se předpokládá, že počet koz na ostrově je asi 600,“ uvedl Gullo.

Na pobřeží kapesního ostrůvku Alicudi je radost aspoň na pár dní ztroskotat.

Kozlové jsou obrovští

Starosta navíc kromě vyřízení všech žádostí bude muset zajistit odchyt všech požadovaných zvířat na ostrově, který má rozlohu kolem pěti kilometrů čtverečních. Tento úkol připadl náměstkovi pro regionální rozvoj sicilského regionu Giovannimu Dell’Acquaovi.

„Nebude to lehké, bude potřeba postupovat rychle a efektivně,“ předestřel svůj plán Dell’Acqua. Dodal, že pro něj osobně to bude stejný pocit, jako kdyby měl opustit svého psa.

Přítomnost koz na ostrově původně místní měli za romantickou, ale postupem času začala rohatá a mlsná zvířata přinášet čím dál více útrap. „Je nebezpečné jít na procházku do hor nebo se přiblížit k mořskému pobřeží, protože neustále padají kameny - je to noční můra. A kozlové jsou obrovští, mají těžké rohy a stali se agresivními,“ říká Lorcan O’Neill, který má galerii v Římě a dům na ostrově Alicudi. Kozlové mohou vážit až 120 kilogramů a mají 50centimetrové rohy.

Příští týden se do Alicudi vydá tým odborníků na divokou zvěř, který začal připravovat plán odchytu. Ten počítá s chytáním koz do sítí nebo jejich lákáním k ohradám pomocí potravy. Pochytané kozy podstoupí krevní testy kvůli případným nemocem. Dalším oříškem bude je dostat z vrcholků ostrova dolů do přístavu. Kozy nakonec čeká převoz do sicilského Milazza, kde stráví dva měsíce v karanténě, než si je převezmou noví majitelé.