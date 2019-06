Nejkrásnější zahrada. Pokud je to ta vaše, soutěžte o ceny za 100 tisíc

Soutěž „Nejkrásnější zahrada“ jsme pro vás podobně jako v loňském roce připravili ve spolupráci se společností FAST ČR, a. s., a opět hrajete o 10 balíčků v hodnotě 10 tisíc Kč se zahradními pomocníky značky Fieldmann.

Ať už je zrovna ta vaše zahrádka pouze zeleninová, protože vlastní zásobování ovocem a zeleninou považujete za důležité, nebo je pro vás naopak čistě místem pro relaxaci, proto jste pro ni ochotni obětovat maximálně sekání trávy, nafoťte ji. Možná kombinujete obojí, nebo hospodaříte permakulturně.

Ať to máte jakkoliv, určitě byste ocenili benzinovou sekačku, elektrickou strunovou sekačku a AKU nůžky na keře, které získá celkem 10 soutěžících vybraných ve dvou kolech čtenářské ankety (podrobná pravidla soutěže ZDE).

Své soutěžní příspěvky včetně fotografií vkládejte ZDE Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak na ní hospodaříte a jak ji užíváte, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do soutěžního formuláře

Podmínky a princip dvoukolové soutěže jsou jednoduché. Nejpozději do 14. srpna (pro zveřejnění v prvním kole do 3. července) je třeba vložit do výše uvedeného soutěžního formuláře text v rozsahu zhruba 30 řádek (cca 1 800 znaků) popisující vaši zahradu – ať městskou, venkovskou, komunitní, vlastní či pronajatou. Můžete se podělit i o své pěstitelské rady a tipy.

Spolu s textem vložte do formuláře minimálně 8 nejlépe šířkových fotografií, případně můžete namalovat i její půdorys. Vaše původní fotografie by měly vystihovat celkový charakter vaší zahrady i její zajímavá místa či detaily.

Výhry v soutěži Nejkrásnější zahrada Komerční sdělení

Pro celkem deset výherců dvoukolové soutěže Nejkrásnější zahrada, kterou pořádá iDNES.cz se společností FAST ČR, je připraveno deset balíčků v celkové hodnotě téměř sto tisíc korun. Každý z 10 výherců tak získá tři zahradní pomocníky značky Fieldmann. 1. Benzínová rotační sekačka s pojezdem (Fieldmann, FZR 4608-B) Sekačka s ocelovým šasi a OHV motorem (139 cm3, 2,2 kW) si při sekání travnatých ploch poradí jak se sběrem (50l sběrný koš), tak se zadním odhozem či mulčováním. Bez problémů zvládne opečovávat trávníky až do rozlohy 1000 m2, výšku sečení lze nastavit jedinou páčkou do pěti různých poloh v rozmezí 25 -75 mm, záběr nože je 46 cm. 2. Elektrická strunová sekačka (Fieldmann, FZS 2505-E) Výkonná strunová sekačka s elektromotorem o příkonu 550 W a teleskopickou rukojetí vám pomůže dosekat místa, která jsou pro sekačku s pojezdem hůře přístupná. Žací hlava je osazena dvěma strunami, díky nimž dosahuje záběru sečení 30 cm, struna se posunuje poklepáním strunové hlavy o zem, úhel žací hlavy je díky kloubu nastavitelný. 3. Akumulátorové nůžky na keře (Fieldmann, FZN 5101-A) Tento ideální pomocník pro úpravu okrajů trávníku a tvarování okrasných dřevin je novinkou roku 2019. Sklon rukojeti nůžek je možné nastavit do několika poloh pro pohodlnou práci. Dvě lišty jsou vyměnitelné, širší a kratší lišta je určena k úpravě okrajů trávníků, delší lišta k úpravě okrasných dřevin. Na jedno nabití vydrží pracovat cca 30 minut.

Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce ty nejzajímavější příspěvky s kvalitními fotografiemi (čím dříve je pošlete, tím větší máte šanci, že redakce vybere právě ten váš) a připraví je ke zveřejnění. Všechny zveřejněné příspěvky pak zařadí postupně do dvou anket, ve kterých rozhodnou čtenáři o celkem deseti výhercích.

První anketa vyjde na webu Hobby iDNES.cz nejpozději do 10. července 2019, druhá nejpozději do 28. srpna 2019. Po skončení každé z anket redakce zveřejní vždy pět výherců. (Podrobná pravidla soutěže jsou ZDE.)