Chceme-li udržet vodu v půdě, kompostujme. Každý ohryzek se počítá

, aktualizováno

V třídění papíru, plastu nebo skla jsou Češi mistři. Jenže většina z nás úplně zbytečně vyhazuje do netříděného odpadu to nejcennější, co bychom recyklovat měli. Takže organické zbytky jako slupky, zeleninové natě, čajové sáčky, lógr či ohryzky plní téměř z poloviny naše odpadkové koše.