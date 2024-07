Trénuje psy pro Afriku. Krutost pytláků je neskutečná, říká kynoložka

Avatara Hana Böhme zatím Konžanům předala jen symbolicky, ještě zůstává trénovat u nás. Do Konga odcestuje až na podzim. (Safari Park Dvůr Králové, 26. 7. 2024) | foto: Kateřina Misíková

Hana Böhme rozhodně není žádná cukrová panenka, při výcviku ostrých psů by jí to ani neprošlo. Tahle drsňačka má ovšem ve skutečnosti srdce na dlani a nesmírně se jí dotýká drancování přírody a zabíjení zvířat. A tak už zhruba deset let vedle své práce trénuje ostré hladkosrsté belgické ovčáky, takzvané maliňáky, pro celníky v Kongu.