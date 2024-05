Zasaďte topinambur, vytvoří vám na zimu konzervu s čerstvou zeleninou

Tento příbuzný slunečnice je známý invazní druh, takže se nikdy nemá vysazovat do volné přírody, několik nenápadných hlízek by za pár let mohlo nadělat pěknou paseku. Na užitkové zahradě se ovšem této vlastnosti dá skvěle využít. Ideálně pokud topinambur zasadíte do velkokapacitní nádoby, jak radí přírodní zahradník Tomáš Trejbal.