Dobrý film umí vytvořit napětí v duši a vypnout realitu, míní Tomáš Maštalír

Do českých kin šel nedávno film Smršť. Autor námětu Jozef Karika je rovněž autorem předlohy k filmu Trhlina, na kterém jste také spolupracoval. Obě témata jsou velmi mysteriózní, nutí k zamyšlení. Je tohle poloha, která vás baví?

Když se začínala točit Trhlina, mluvili jsme o žánru hororu. A přiznám se, že jako divák ho nevyhledávám. Horory mě nepřitahují, nepouštím si je, nejdu na ně do kina, ale být součástí žánru jako herec je něco úplně jiného. U filmu Smršť došlo k posunu, už mluvíme o mysteriózní atmosféře.

Rozhodně nejde o film, jímž bychom chtěli diváky programově strašit a tekly by v něm proudy krve. Nic takového. Do velké míry je o tom, že se lidem začnou dít podezřelé, zvláštní, divné a nevysvětlitelné věci, které vnášejí pochybnost do jejich života. Ztrácejí se v hledání pravdy, jestli to, co se jim děje, je součást reálného života, nebo je zrazuje hlava, myšlenkové proudy. A takové situace se kupí, až se lidé dostanou do stavu, ze kterého není úniku. A právě to je pro mě velmi zajímavé. Protože je to natolik reálné, až je možné, že se vám to už stalo, možná stane… Kdo ví.