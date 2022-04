Nový seriál Chlap je českým počinem, přesto v něm hlavní úlohu Ondřeje Franka hrajete vy, slovenský herec. Jak jste se k roli dostal?

Na to neumím odpovědět, to je otázka na někoho jiného.

Prošel jste castingem, nebo si vás tvůrci seriálu vybrali přímo?

Byl jsem pozván na kamerové zkoušky. Ale co tomu předcházelo, jestli na mě producenti dostali tip nebo čí to vlastně bylo rozhodnutí, nevím. Ale jsem rád, že to tak dopadlo a vybrali si mě.