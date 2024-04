S alkoholem jsem začala v devíti letech, pak přišel kokain, říká Drew Barrymore

Podle Drew Barrymore je její život bez alkoholu jednou z věcí, na kterou je nejvíce hrdá. „Myslím, že je to jedna z největších poct, kterou jsem mohla udělat pro jméno Barrymore, protože jsme všichni byli celkem požitkáři. Je to prostě tak. Tohle naší rodině nedělalo dobře a já to chtěla zastavit,“ prohlásila.

Celá rodina Barrymoreových měla problémy s alkoholem. Hereččin otec John Drew Barrymore byl alkoholik, její teta Diana přiznala užívání drog a alkoholu ve své biografii Too Much, Too Soon, a její dědeček, shakespearovský herec John Barrymore se upil k smrti.

„Já budu ta, kdo prolomí to želízko v řetězu, a možná moje děti a jejich děti na tom budou kvůli tomu lépe. Ale nedívejte se na mě jako na pilíř zdraví a pohody, který má vše pohromadě,“ pokračovala matka dvou dcer Olivie (11) a Frankie (10).

John Barrymore ve filmu Bulldog Drummond's Peril (1938)

Herečka o svém náročném období promluvila už loni v pořadu The Drew Barrymore Show. „Ano, byl to opravdu, opravdu těžký rok. Byl to ten rok, kdy jsem přestala pít. Když přestanete pít, není to tak, že všechny vaše problémy zmizí. Je za tím spousta úsilí,“ míní.

Alkohol považovala za jed, přesto se k němu uchýlila, protože když musela řešit problémy, nechtěla nic cítit. „Bylo mi lépe, když jsem pila,“ vysvětlila a dodala, že rozvod s třetím manželem Willem Kopelmanem byl mnohem náročnější než problémy s alkoholem.

Barrymore se závislostí bojovala už ve třinácti letech. „Pít jsem začala už v devíti letech a ve dvanácti jsem zkusila kokain. Když se na to dívám teď, nevidím to smutně ani tragicky. Líbí se mi, že můžu být odstrašující případ. Byla jsem velmi tvrdohlavá a vzpurná, neposlouchala jsem, a když mi někdo radil, udělala jsem pravý opak,“ vzpomínala.