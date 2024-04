Omlouvám se, že mám senzační prsa, odráží kritiku herečka Sydney Sweeney

K hereckým výkonům Sydney Sweeney se nedávno vyjádřila producentka Carol Baumová. Ta označila film S tebou nikdy, ve kterém má Američanka hlavní roli, za naprosto nekoukatelný. V rozhovoru s filmovou kritičkou Janet Maslinovou z deníku New York Times také uvedla, že v současné době velmi populární herečka není hezká a neumí hrát.

„Podívala jsem se na ten film ze zvědavosti v letadle. Musela jsem vědět, kdo to je a proč o ní všichni pořád mluví. Sledovala jsem ten nekoukatelný film... Omlouvám se všem, kteří ten snímek milují. Tuhle hroznou romantickou komedii, kde se dva lidé navzájem nenávidí,“ řekla Baumová.

Při jedné ze svých hodin na univerzitě se svých studentů na herečku zeptala. „Vysvětlete mi posedlost touto holkou. Není hezká, neumí hrát. Proč je pro lidi tak sexy?“ Nikdo prý na její otázku neodpověděl.

Sweeney později na Instagramu zveřejnila fotku v mikině s nápisem Omlouvám se, že mám senzační prsa.

Sydney Sweeney na Instagramu (22. dubna 2024)

V reakci na výroky Carol Baumové poskytl právní zástupce herečky vzápětí prohlášení pro média. „Jak smutné, že žena v zajímavé pozici, která se může s herci podělit o své odborné znalosti a zkušenosti, se místo toho rozhodne napadat jinou ženu,“ uvedl. „Pokud se tato dáma za desítky let v oboru naučila právě tohle a považuje za vhodné to učit i své studenty, je to ostudné,“ dodal.

Hvězda seriálu Euforie v březnu v jednom z rozhovorů promluvila o svém pětibodovém plánu, který předložila rodičům na začátku své herecké kariéry. Stálo v něm: zúčastnit se konkurzu, sehnat dobrého agenta, natáčet reklamy a krátké spoty, ukázat prsa. Poté zdůraznila, že poslední bod je pouze žertem.

Sydney Sweeney si nedávno zahrála také v hororu Neposkvrněná, k radosti fanoušků se zde ukázala v jedné ze scén nahá ve sprše.

Herečka prozradila, že svá větší prsa kdysi neměla ráda a chtěla si je nechat zmenšit. „Když jsem byla na střední, bylo to nepříjemné. Vždycky jsem si říkala, že až mi bude osmnáct, půjdu na zmenšení,“ řekla v rozhovoru pro časopis Glamour. Na operaci však nakonec nedošlo a dnes jsou prsa pro herečku výraznou předností.

VIDEO: Trailer k filmu S tebou nikdy (2023):