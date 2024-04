Zachová je mistryní Evropy! České judistky čekaly na medaili dvacet let

V kategorii do 63 kilogramů se přes tři vítězné zápasy dostala do semifinále a v něm porazila obhájkyni titulu Slovinku Andreju Leškiovou. Juniorská mistryně Evropy z roku 2020 byla při neúčasti dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka největší nadějí českého týmu.

Do turnaje vstoupila výhrou nad Belgičankou Alessií Corraovou, která po deseti sekundách nastavení dostala třetí trest. Další dva duely s vicemistryní Evropy z roku 2020 Rakušankou Magdalenou Krssakovou a osmnáctiletou Italkou Savitou Russovou ukončila před časovým limitem.

K tomu neměla daleko ani v semifinále, kdy favorizovanou Leškiovou zhruba v polovině duelu dostala na zem a držela ji. Dostala wazari, ale pár sekund před tím, než by obdržela ipon, se jí soupeřka vysmekla. Dvojnásobná vicemistryně světa Leškiová pak útočila, ale bodovat nedokázala a Zachová se ve 23 letech dočkala životního úspěchu.

O cenný kov na ME bojovala už před dvěma lety v Sofii, ale tehdy prohrála utkání o bronz a skončila pátá. V Záhřebu se postará o první českou ženskou medaili z evropského šampionátu po 20 letech. Poslední českou judistkou na evropském pódiu byla v roce 2004 Andrea Pažoutová.

Evropský titul dosud žádná česká judistka nezískala. Ve finále byly před Zachovou jen Lenka Šindlerová v Helsinkách 1989 a Michaela Vernerová v Ostende 1997. Obě finálové souboje prohrály.

Finálová soupeřka Zachové Van Lieshoutová po bronzu z posledního MS sbírá úspěchy i v této sezoně. Vyhrála Grand Prix v Linci a byla třetí na Grand Slamech v Baku a Tbilisi. Právě v Tbilisi v březnu Zachovu porazila.

Dalším českým reprezentantům se dnes nedařilo. Věra Zemanová v kategorii do 63 kg, Adam Kopecký a Petr Mladý ve váze do 81 kg i Chusniddin Karimov v kategorii do 73 kg prohráli hned první zápas. V sobotu ještě nastoupí Radomír Musil v kategorii do 90 kilogramů.