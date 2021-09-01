Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky. Tady je jejich soupis

Než se ale vydáte na nádraží, raději se podívejte na webové stránky pořadatele konkrétní akce. Někteří totiž vyžadují rezervaci a nákup jízdenky dopředu.
Srpen
- Pražský motoráček (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Praha-Zličín a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Posázavský motoráček (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany a zpět, jezdí o víkendech
- Rakovnický rychlík (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Beroun – Rakovník a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Kokořínský rychlík (KŽC Doprava) Praha hl. n. – Mělník Mšeno a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Lužickohorský rychlík (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Jedlová – Panský – Mikulášovice dolní nádraží a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Podřipský motoráček (KŽC Doprava), Roudnice nad Labem – Straškov – Libochovice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Kamenický motoráček (KŽC Doprava), Děčín hl. n. – Česká Kamenice – Kamenický Šenov a (večer) zpět, Česká Kamenice – Kamenický Šenov a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Podkrušnohorský motoráček (KŽC Doprava), Děčín hl. n. – Krupka město a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Hvozdnický express (Gepard Express), Opava východ – Svobodné Heřmanice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Jemnická dráha (Railway Capital), Moravské Budějovice – Jemnice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Doupovská dráha (Railway Capital), Kadaň – Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rozhozec – Kaštice – Podbořany a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Vlašimka(Railway Capital), Vlašim – Trhový Štěpánov a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Esmeralda na Kopidlnce (AŽD), Dolní Bousov – Kopidlno a zpět, Kopidlno – Dolní Bousov – Bakov nad Jizerou a zpět, jezdí denně
- Oparenský expres (AŽD), Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Chotiměř a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
- Parní vlaky do Nové Bystřice (Gepard Express), Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět, jezdí ve středu, sobotu a neděli
- Parní vlaky do Kamenice nad Lipou(Gepard Express), Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou a zpět, jezdí ve čtvrtek
- Motorové vlaky na Úzkokolejce (Gepard Express), Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět, Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět, jezdí denně
Sobota 15. srpna
- Historickým vlakem do Harrachova ZMĚNA LOKOMOTIVY
Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
Motorová lokomotiva T435.0
Pořádá: Spolek Zubačka
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Historickým cyklovlakem do Krušných hor
Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
Motorový vůz M131.1513
Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
- Motoráčkem z Jaroměře na trať Smiřice - Hněvčeves
Trasa: Jaroměř – Smiřice – Hněvčeves – Hradec Králové a zpět
Motorový vůz M152.0318
Pořádá: Výtopna Jaroměř / Hradecký motorák
- Na výlet k Táboru
Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
Pořádá: Kolej-klub
- Lokálkou pod Rýchory
Trasa: Královec – Žacléř a zpět
Motorový vůz M152.0469
Pořádá: Kolej-klub
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Motorové jízdy na Zbýšovské dráze
Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
- Historický expres Králický Sněžník ZMĚNA LOKOMOTIVY
Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka – Hanušovice, Hanušovice – Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka
Motorové lokomotivy T478.1004 a T 435.0539
Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
- Parní provoz v Mladějově
Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
Parní lokomotiva
Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Borůvkový rychlík do Malé Morávky
Trasa: Ostrava střed – Ostrava-Svinov – Opava východ – Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva 753.7
Pořádá: Slezský železniční spolek
- S Východočeskou dráhou na Kokořín a do Dětenic
Trasa: Hradec Králové – Jičín – Kopidlno – Dětenice – Mladá Boleslav – Mšeno a zpět
Motorová lokomotiva 749 / 750 / 751
Pořádá: Východočeská dráha
- Hanácké léto na kolejích
Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
Pořádá: Kroměřížská dráha
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
Elektrický motorový vůz M400.001
Pořádá: ČD Nostalgie
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Parním vlakem Českým rájem ZMĚNA LOKOMOTIVY
Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
Motorová lokomotiva T334.0866
Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje
- Brno: Překročme řeku 2026
Trasy: Popojíždění po Černovickém nábřeží, Popojíždění po Tkalcovské
Parní lokomotiva 213.901
Pořádá: Klub přátel kolejových vozidel Brno
Neděle 16. srpna
- Historickým vlakem do Harrachova ZMĚNA LOKOMOTIVY
Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
Motorová lokomotiva T435.0
Pořádá: Spolek Zubačka
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Historickým cyklovlakem do Krušných hor
Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
Motorový vůz M131.1513
Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
- Motoráčkem z Jaroměře na trať Smiřice - Hněvčeves
Trasa: Jaroměř – Smiřice – Hněvčeves – Hradec Králové a zpět
Motorový vůz M152.0318
Pořádá: Výtopna Jaroměř / Hradecký motorák
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Hanácké léto na kolejích
Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
Pořádá: Kroměřížská dráha
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Šumavský rychlík na Špičák
Trasa: Praha hl. n. – Beroun – Plzeň hl. n. – Špičák a zpět
Motorová lokomotiva T478
Pořádá: Valenta Rail
Středa 19. srpna
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
Sobota 22. srpna
- Borůvková sobota na Zubačce
Trasa: Kořenov – Tanvald a zpět, Kořenov – Harrachov a zpět
Motorová lokomotiva T426.003
Pořádá: Spolek Zubačka
- Hydrou z Liberce do Kořenova
Trasa: Liberec – Tanvald – Kořenov a zpět
Motorový vůz 854.225
Pořádá: Spolek Zubačka
- Trautenberkem na Zubačku
Trasa: Hradec Králové – Tanvald – Kořenov a zpět
Motorový vůz 854.212
Pořádá: Východočeská dráha
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Hurvínkem z Pardubic na hrad Rychmurk
Trasa: Pardubice střed – Pardubice-Rosice – Skuteč – Předhradí a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Pardubický spolek historie železniční dopravy
- Na výlet k Táboru
Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
Pořádá: Kolej-klub
- Lokálkou pod Rýchory
Trasa: Královec – Žacléř a zpět
Motorový vůz M152.0469
Pořádá: Kolej-klub
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Parní provoz na řepařské drážce – Kovbojský prázdninový den
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Parní lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Motorové jízdy na Zbýšovské dráze
Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
- Historický expres Králický Sněžník
Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Zábřeh na Moravě – Šumperk, Šumperk – Hanušovice – Dolní Lipka a zpět
Parní lokomotiva 555.0153 nebo 555.129
Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
- Parní mašinka Bronhilda v Solvayových lomech
Trasa: okruh Skanzenem Solvayovy lomy
Parní lokomotiva Bronhilda (BMAG 9124/1927)
Pořádá: Společnost Barbora
- Parní provoz v Mladějově
Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
Parní lokomotiva
Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Historický vlak na Kolešovce
Trasa: Rakovník – Lužná u Rakovníka – Krupá – Kolešovice a zpět
Motorová lokomotiva T478.1
Pořádá: Die Länderbahn
- Hanácké léto na kolejích
Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
Pořádá: Kroměřížská dráha
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- Letní rychlík Šumava
Trasa: České Budějovice – Nové Údolí a zpět
Motorová lokomotiva 749.262
Pořádá: Rail System
- 2. víkend s Hurvínkem
Trasa: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zpět
Motorový vůz M131.1541
Pořádá: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
- Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
Elektrický motorový vůz M400.001
Pořádá: ČD Nostalgie
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Parním vlakem Českým rájem
Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
Parní lokomotiva 301.0134
Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje
Neděle 23. srpna
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Parní provoz na řepařské drážce – Kovbojský prázdninový den
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Parní lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Parní mašinka Bronhilda v Solvayových lomech
Trasa: okruh Skanzenem Solvayovy lomy
Parní lokomotiva Bronhilda (BMAG 9124/1927)
Pořádá: Společnost Barbora
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- 2. víkend s Hurvínkem
Trasa: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zpět
Motorový vůz M131.1541
Pořádá: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
- Retro vlakem na výlet do Českého ráje
Trasa: Kolín – Poděbrady – Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště – Turnov město – Karlovice-Sedmihorky - Hrubá Skála – Ktová - Rovensko pod Troskami – Libuň – Jinolice - Jičín a zpět
Motorová lokomotiva 749
Pořádá: H&H železniční společnost
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
Středa 26. srpna
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
Pátek 28. srpna
- Parním vlakem do Harrachova
Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
Parní lokomotiva 312.3629
Pořádá: Spolek Zubačka
Sobota 29. srpna
- Parním vlakem do Harrachova
Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
Parní lokomotiva 312.3629
Pořádá: Spolek Zubačka
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Historickým cyklovlakem do Krušných hor
Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
Motorový vůz M131.1513
Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
- Na výlet k Táboru
Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
Pořádá: Kolej-klub
- Lokálkou pod Rýchory
Trasa: Královec – Žacléř a zpět
Motorový vůz M152.0469
Pořádá: Kolej-klub
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Parní jízdy na Zbýšovské dráze
Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
Parní lokomotiva BS80
Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
- Historický expres Králický Sněžník
Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka – Hanušovice, Hanušovice – Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka
Parní lokomotiva 555.0153 nebo 555.129
Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
- Parní provoz v Mladějově
Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
Parní lokomotiva
Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Hanácké léto na kolejích
Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
Pořádá: Kroměřížská dráha
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
Elektrický motorový vůz M400.001
Pořádá: ČD Nostalgie
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Parním vlakem Českým rájem
Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
Parní lokomotiva 301.0134
Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje
Neděle 30. srpna
- Parním vlakem do Harrachova
Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
Parní lokomotiva 312.3629
Pořádá: Spolek Zubačka
- Hurvínkem do Zubrnic
Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: Zubrnická museální železnice
- Parní vlak na Osoblažce
Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
Parní lokomotiva U56.001
Pořádá: Slezské zemské dráhy
- Dieselový provoz na řepařské drážce
Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Kolínská řepařská drážka
- Na drezíně do Žacléře
Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
Motorová drezína
Pořádá: Kolej-klub
- Úzkokolejkou na Vysočinu
Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Úzkozkolejkou do České Kanady
Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
Motorová lokomotiva T47
Pořádá: Gepard Express
- Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
Motorová lokomotiva T211 nebo T334
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
Trasa: Soos – depo Kateřina
Motorová lokomotiva
Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
- Hurvínkem do Lednice
Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
Motorový vůz M131.1
Pořádá: ČD Nostalgie
- Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek
- Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
Motorová lokomotiva
Pořádá: Slezský železniční spolek