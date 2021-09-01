Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky. Tady je jejich soupis

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Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Jakub Vrána
Aktualizujeme   22:00aktualizováno  14. srpna 2026 15:06
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými vozy, parními vlaky, historickými i moderními vymazlenými soupravami. Akce v našem seznamu jsou seřazené podle jednotlivých měsíců.
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Než se ale vydáte na nádraží, raději se podívejte na webové stránky pořadatele konkrétní akce. Někteří totiž vyžadují rezervaci a nákup jízdenky dopředu.

Srpen

Plakát akce Borůvkový rychlík 2026
Plakát akce S Východočeskou dráhou z Hradce Králové do Mšena
Plakát akce Historickým cyklovlakem do Krušných hor
Plakát akce Šumavský rychlík
Plakát akce Jízdy motoráčkem na Mašinky a hračky
75 fotografií
  • Pražský motoráček (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Praha-Zličín a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Posázavský motoráček (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany a zpět, jezdí o víkendech
  • Rakovnický rychlík (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Beroun – Rakovník a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Kokořínský rychlík (KŽC Doprava) Praha hl. n. – Mělník Mšeno a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Lužickohorský rychlík (KŽC Doprava), Praha hl. n. – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Jedlová – Panský – Mikulášovice dolní nádraží a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Podřipský motoráček (KŽC Doprava), Roudnice nad Labem – Straškov – Libochovice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Kamenický motoráček (KŽC Doprava), Děčín hl. n. – Česká Kamenice – Kamenický Šenov a (večer) zpět, Česká Kamenice – Kamenický Šenov a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Podkrušnohorský motoráček (KŽC Doprava), Děčín hl. n. – Krupka město a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Hvozdnický express (Gepard Express), Opava východ – Svobodné Heřmanice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Jemnická dráha (Railway Capital), Moravské Budějovice – Jemnice a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Doupovská dráha (Railway Capital), Kadaň – Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rozhozec – Kaštice – Podbořany a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Vlašimka(Railway Capital), Vlašim – Trhový Štěpánov a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Esmeralda na Kopidlnce (AŽD), Dolní Bousov – Kopidlno a zpět, Kopidlno – Dolní Bousov – Bakov nad Jizerou a zpět, jezdí denně
  • Oparenský expres (AŽD), Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Chotiměř a zpět, jezdí o víkendech a státních svátcích
  • Parní vlaky do Nové Bystřice (Gepard Express), Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět, jezdí ve středu, sobotu a neděli
  • Parní vlaky do Kamenice nad Lipou(Gepard Express), Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou a zpět, jezdí ve čtvrtek
  • Motorové vlaky na Úzkokolejce (Gepard Express), Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět, Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět, jezdí denně

Sobota 15. srpna

  • Historickým vlakem do Harrachova ZMĚNA LOKOMOTIVY
    Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
    Motorová lokomotiva T435.0
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Historickým cyklovlakem do Krušných hor
    Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
    Motorový vůz M131.1513
    Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
  • Motoráčkem z Jaroměře na trať Smiřice - Hněvčeves
    Trasa: Jaroměř – Smiřice – Hněvčeves – Hradec Králové a zpět
    Motorový vůz M152.0318
    Pořádá: Výtopna Jaroměř / Hradecký motorák
  • Na výlet k Táboru
    Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
    Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
    Pořádá: Kolej-klub
  • Lokálkou pod Rýchory
    Trasa: Královec – Žacléř a zpět
    Motorový vůz M152.0469
    Pořádá: Kolej-klub
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Dieselový provoz na řepařské drážce
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Motorové jízdy na Zbýšovské dráze
    Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
  • Historický expres Králický Sněžník ZMĚNA LOKOMOTIVY
    Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka – Hanušovice, Hanušovice – Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka
    Motorové lokomotivy T478.1004 a T 435.0539
    Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
  • Parní provoz v Mladějově
    Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
    Parní lokomotiva
    Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Borůvkový rychlík do Malé Morávky
    Trasa: Ostrava střed – Ostrava-Svinov – Opava východ – Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva 753.7
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • S Východočeskou dráhou na Kokořín a do Dětenic
    Trasa: Hradec Králové – Jičín – Kopidlno – Dětenice – Mladá Boleslav – Mšeno a zpět
    Motorová lokomotiva 749 / 750 / 751
    Pořádá: Východočeská dráha
  • Hanácké léto na kolejích
    Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
    Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
    Pořádá: Kroměřížská dráha
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
    Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
    Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
    Elektrický motorový vůz M400.001
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Parním vlakem Českým rájem ZMĚNA LOKOMOTIVY
    Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
    Motorová lokomotiva T334.0866
    Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje
  • Brno: Překročme řeku 2026
    Trasy: Popojíždění po Černovickém nábřeží, Popojíždění po Tkalcovské
    Parní lokomotiva 213.901
    Pořádá: Klub přátel kolejových vozidel Brno

Neděle 16. srpna

  • Historickým vlakem do Harrachova ZMĚNA LOKOMOTIVY
    Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
    Motorová lokomotiva T435.0
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Historickým cyklovlakem do Krušných hor
    Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
    Motorový vůz M131.1513
    Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
  • Motoráčkem z Jaroměře na trať Smiřice - Hněvčeves
    Trasa: Jaroměř – Smiřice – Hněvčeves – Hradec Králové a zpět
    Motorový vůz M152.0318
    Pořádá: Výtopna Jaroměř / Hradecký motorák
  • Dieselový provoz na řepařské drážce
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Hanácké léto na kolejích
    Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
    Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
    Pořádá: Kroměřížská dráha
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Šumavský rychlík na Špičák
    Trasa: Praha hl. n. – Beroun – Plzeň hl. n. – Špičák a zpět
    Motorová lokomotiva T478
    Pořádá: Valenta Rail

Středa 19. srpna

Sobota 22. srpna

  • Borůvková sobota na Zubačce
    Trasa: Kořenov – Tanvald a zpět, Kořenov – Harrachov a zpět
    Motorová lokomotiva T426.003
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Hydrou z Liberce do Kořenova
    Trasa: Liberec – Tanvald – Kořenov a zpět
    Motorový vůz 854.225
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Trautenberkem na Zubačku
    Trasa: Hradec Králové – Tanvald – Kořenov a zpět
    Motorový vůz 854.212
    Pořádá: Východočeská dráha
  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Hurvínkem z Pardubic na hrad Rychmurk
    Trasa: Pardubice střed – Pardubice-Rosice – Skuteč – Předhradí a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Pardubický spolek historie železniční dopravy
  • Na výlet k Táboru
    Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
    Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
    Pořádá: Kolej-klub
  • Lokálkou pod Rýchory
    Trasa: Královec – Žacléř a zpět
    Motorový vůz M152.0469
    Pořádá: Kolej-klub
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Parní provoz na řepařské drážce – Kovbojský prázdninový den
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Parní lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Motorové jízdy na Zbýšovské dráze
    Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
  • Historický expres Králický Sněžník
    Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Zábřeh na Moravě – Šumperk, Šumperk – Hanušovice – Dolní Lipka a zpět
    Parní lokomotiva 555.0153 nebo 555.129
    Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
  • Parní mašinka Bronhilda v Solvayových lomech
    Trasa: okruh Skanzenem Solvayovy lomy
    Parní lokomotiva Bronhilda (BMAG 9124/1927)
    Pořádá: Společnost Barbora
  • Parní provoz v Mladějově
    Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
    Parní lokomotiva
    Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Historický vlak na Kolešovce
    Trasa: Rakovník – Lužná u Rakovníka – Krupá – Kolešovice a zpět
    Motorová lokomotiva T478.1
    Pořádá: Die Länderbahn
  • Hanácké léto na kolejích
    Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
    Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
    Pořádá: Kroměřížská dráha
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Letní rychlík Šumava
    Trasa: České Budějovice – Nové Údolí a zpět
    Motorová lokomotiva 749.262
    Pořádá: Rail System
  • 2. víkend s Hurvínkem
    Trasa: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zpět
    Motorový vůz M131.1541
    Pořádá: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
  • Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
    Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
    Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
    Elektrický motorový vůz M400.001
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Parním vlakem Českým rájem
    Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
    Parní lokomotiva 301.0134
    Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje

Neděle 23. srpna

  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Parní provoz na řepařské drážce – Kovbojský prázdninový den
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Parní lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Parní mašinka Bronhilda v Solvayových lomech
    Trasa: okruh Skanzenem Solvayovy lomy
    Parní lokomotiva Bronhilda (BMAG 9124/1927)
    Pořádá: Společnost Barbora
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • 2. víkend s Hurvínkem
    Trasa: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zpět
    Motorový vůz M131.1541
    Pořádá: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
  • Retro vlakem na výlet do Českého ráje
    Trasa: Kolín – Poděbrady – Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště – Turnov město – Karlovice-Sedmihorky - Hrubá Skála – Ktová - Rovensko pod Troskami – Libuň – Jinolice - Jičín a zpět
    Motorová lokomotiva 749
    Pořádá: H&H železniční společnost
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek

Středa 26. srpna

Pátek 28. srpna

  • Parním vlakem do Harrachova
    Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
    Parní lokomotiva 312.3629
    Pořádá: Spolek Zubačka

Sobota 29. srpna

  • Parním vlakem do Harrachova
    Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
    Parní lokomotiva 312.3629
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Historickým cyklovlakem do Krušných hor
    Trasa: Klášterec nad Ohří – Vejprty a zpět
    Motorový vůz M131.1513
    Pořádá: Loko-Motiv, Výtopna Křimov
  • Na výlet k Táboru
    Trasa: Mnichovo Hradiště – Trutnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou a zpět
    Motorový vůz M152.0604 nebo M131.1081
    Pořádá: Kolej-klub
  • Lokálkou pod Rýchory
    Trasa: Královec – Žacléř a zpět
    Motorový vůz M152.0469
    Pořádá: Kolej-klub
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Dieselový provoz na řepařské drážce
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Parní jízdy na Zbýšovské dráze
    Trasa: Zbýšov-Důl Jindřich – Zastávka u Brna
    Parní lokomotiva BS80
    Pořádá: Muzeum průmyslových železnic
  • Historický expres Králický Sněžník
    Trasa: Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka – Hanušovice, Hanušovice – Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka
    Parní lokomotiva 555.0153 nebo 555.129
    Pořádá: Pardubický kraj / Výtopna Dolní Lipka
  • Parní provoz v Mladějově
    Trasa: Mladějov v Čechách – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč doly a zpět
    Parní lokomotiva
    Pořádá: Mladějovská průmyslová dráha
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Hanácké léto na kolejích
    Trasa: Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
    Motorový vůz M131.1454 nebo M152.0486
    Pořádá: Kroměřížská dráha
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Léto na Bechyňce aneb S nostalgií po Křižíkově dráze
    Trasa: Tábor – Bechyně a zpět
    Elektrická lokomotiva E422.0001 nebo E422.0003
    Elektrický motorový vůz M400.001
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Ostrava střed – Důl Michal, Vodní jáma Žofie – Karviná-Doly – Důl Barbora – Ostrava střed
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Parním vlakem Českým rájem
    Trasa: Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – Semily a zpět
    Parní lokomotiva 301.0134
    Pořádá: Klub přátel železnic Českého ráje

Neděle 30. srpna

  • Parním vlakem do Harrachova
    Trasa: Kořenov – Harrachov a zpět
    Parní lokomotiva 312.3629
    Pořádá: Spolek Zubačka
  • Hurvínkem do Zubrnic
    Trasa: Ústí nad Labem-Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: Zubrnická museální železnice
  • Parní vlak na Osoblažce
    Trasa: Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět
    Parní lokomotiva U56.001
    Pořádá: Slezské zemské dráhy
  • Dieselový provoz na řepařské drážce
    Trasa: Kolín-Sendražice – Býchory a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Kolínská řepařská drážka
  • Na drezíně do Žacléře
    Trasa: jízdy motorových drezín v Žacléři
    Motorová drezína
    Pořádá: Kolej-klub
  • Úzkokolejkou na Vysočinu
    Trasa: Jindřichův Hradec – Obrataň a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Úzkozkolejkou do České Kanady
    Trasa: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět
    Motorová lokomotiva T47
    Pořádá: Gepard Express
  • Výletní vláčky z Bruntálu do Malé Morávky
    Trasa: Bruntál – Malá Morávka a zpět
    Motorová lokomotiva T211 nebo T334
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Pravidelné vlaky na muzeální dráze Kateřina
    Trasa: Soos – depo Kateřina
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
  • Hurvínkem do Lednice
    Trasa: Břeclav – Lednice a zpět
    Motorový vůz M131.1
    Pořádá: ČD Nostalgie
  • Spěšným báňským vlakem po stopách hornictví
    Trasa: Havířov – Důl Barbora – Důl Darkov – Havířov
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek
  • Vlakem z Českého Těšína do ZOO Ostrava
    Trasa: Český Těšín – ZOO Ostrava a zpět
    Motorová lokomotiva
    Pořádá: Slezský železniční spolek


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