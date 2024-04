RECENZE: Hororová Smršť objevuje novou Annu Geislerovou, jinak opisuje

Ctižádostivý projekt režiséra Petera Bebjaka, jehož předlohu napsal Jozef Karika, si říká mysteriózní thriller. Přiklání se však k psychodramatu s prvky baladického hororu, což slovenskou Smršť přibližuje k české Polednici.

Vedle mystické postavy zlověstné stařeny v černém se tu najde ještě jedna podobnost, totiž skvělá Anna Geislerová v roli ženy čelící vlastním démonům. Za osm let od Polednice ke Smršti znovu vyzrála, a to aniž by se čas podepsal na její fotogeničnosti. Právě naopak, o to novější a bohatší výraz jí věnoval.