Chcete zábavu i dojetí? Zajděte na Godzillu s Kongem, láká Rebecca Hallová

Pracovat na filmu Godzilla vs. Kong vypadá jako hra velkém hřišti. Jaké to bylo vrátit se do Monsterverse a k vaší postavě?

Opravdu to bylo jako na velkém hřišti. Dokonalé přirovnání. Byla to velká zábava. Bavila mě každá natáčecí vteřina. Moc ráda pracuji s režisérem Adamem Wingardem. Navíc bylo znát, že připravuje již druhý díl, protože se natáčení dělo ve velkém klidu. Jdete do toho s vědomím, že když to napoprvé zafungovalo, tak režisér rozumí tomu, jak tento typ filmu točit. Prostě jsem se měla ukázat na place a bavit se se svými přáteli. Což je na tom další skvělá věc. Brian Tyree Henry je dobrý přítel. Dana Stevense znám od svých devatenácti let. Takže jsme se při natáčení tohoto filmu neskutečně bavili. A myslím, že je to na výsledku znát – vím, že to zní jako klišé, ale opravdu je to tak.

Aniž bychom prozradili příliš mnoho, na co se diváci v novém dobrodružství mohou těšit?

Od posledního dílu už uplynul nějaký čas. Moji postavu Ilenu Andrewsovou povýšili. Nyní má mnohem luxusnější práci u Monarchů, kde zastupuje všechny záležitosti z Duté Země. Dalo by se říct, že se z ní stala taková menší celebrita – chodí do talkshow a mluví o tom, jak mohou lidé žít v míru vedle příšer, a tak podobně.

Její dcera Jia mezitím dorostla, s čímž jsou spojeny všechny běžné emoce typické pro toto období, osamostatňování se od rodičů a tak dále. Ale v jejím případě je to trochu intenzivnější, protože mluví s Kongem a zachránila svět. Takže to není běžný vztah teenagera s matkou. Všechno se to zase různě rozběhne... a je to velmi vzrušující.

Čím si Kong na začátku filmu prochází?

V předchozím díle našel Kong svůj domov a tematicky se v něm objevilo jakési pojetí toho, co znamená domov, což se podobalo vztahu mezi Jiou a Andrewsem, kteří jsou rodinou s adoptivním rodičem. A tyto paralely pokračují i v tomto filmu v tom smyslu, že Kong je osamělý a zajímá ho, jestli existují nebo někdy existovali nějací jemu podobní. A podobně Jia, jako poslední zbývající člen národa Iwi, se cítí osamělá. Oba se s tím tak nějak vypořádávají – odkud přišli a co to znamená. A Godzilla mezitím podřimuje v Koloseu.

Jak se vám pracovalo v odlehlých lokalitách, zejména v lese Daintree? Při zmínce o slimácích, kteří padají ze stromů, by chtěl leckdo zalézt pod postel.

Jo! A byla tam taková věc, které se říkalo... jak se to jmenovalo? Mělo to opravdu podivně znějící název... Už vím, Gympie. Někdo mi to popsal tak, že to vypadá jako list, ale má to stovky malých drápků. A když se o něj otřete, zaháknou se do vás a pak vás nepřestanou svědit… klidně až do konce života. Takže všechny tyhle věci, hrůzy a kasuáři!

Prý se jim člověk nemá dívat do očí.

Ano! Natáčeli jsme během sezony, kdy se jim rodí mláďata. Samice jsou velmi ochranitelské. Rozumím tomu a nemám s tím problém. Jen se kasuárům nedívejte do očí. Ale viděla jsem kasuára a letmo jsem se mu do očí podívala, opravdu jen krátce. Rychle jsem odvrátila pohled a bylo to v pořádku. Bylo to opravdu jedno z nejbizarnějších zvířat, se kterými jsem kdy setkala…

Člověk najednou dinosaurům rozumí, zvlášť když mám šestiletou dceru, která mě učí různé věci, které jsem o dinosaurech nevěděla. Například, že někteří byli ve skutečnosti pokryti peřím, což není v souladu s tím, jak je to prezentováno v Jurském světě. A když jsem si četla o dinosaurech a pak jsem viděla kasuára, říkala jsem si: „Aha, to je dinosaurus. Dinosauři stále existují. Je to přímo tady, v lese Daintree.“ Úžasná, úžasná stvoření. Krokodýli, hadi – máme tam všechny.

Je obdivuhodné, že jste během natáčení ve studiu nebyli obklopeni zeleným plátnem, ale byli jste ve skutečném světě se zelenou přírodou.

I když jsme byli ve studiu, všechno se postavilo. Práce filmového architekta byla neuvěřitelná. Ve studiu jsme toho natočili hodně, ale nikdy to nebyla zelená místnost. S tím jsem se nikdy předtím u práce na podobných filmech nesetkala. Vždycky si vše dokážete přesně představit. Myslím to tak, že Godzilla ani Kong na natáčení reálně nejsou, a přesto mi to nevadilo. Pracovala jsem i s reálnými herci, kteří mi dali mnohem méně.

Takže jaké je to pracovat s Titány?

Vím, že tam nejsou. Vím, že jsem je nikdy nepotkala. Vím, že jsem nikdy neviděla Godzillu. Vím, že se do filmu dostanou až budu mít dotočeno. Ale něco na nich je, že prostě věříte, že by mohli být skuteční.

Prostě díky režisérovi jsou jako opravdoví.

Ano. Přesně tak.

Jste pro nás v mnoha ohledech průvodcem. Doktorka Andrewsová má hodně znalostí o tamním světě a její postava má ve filmu mnoho dialogů.

Zjistila jsem, co mě na hraní doktorky Andrewsové těší: jak je seriózní a kolik má nabytých vědomostí. Díky tomu můžu mít v akčním filmu velmi vážnou polohu hlasu, což mě upřímně moc baví. Je v tom určitý druh herectví, který nemám možnost dělat v žádném jiném druhu filmu. A v těchto filmech mě to opravdu baví. Je to zábava.

Jak byste pozvala diváky na tento film?

Pokud chcete jít do kina a bavit se, smát se, být dojatí i plni nadšení, nechat se unést a zažít všechny ty zážitky, které patří k návštěvě opravdu skvělého, úžasného popcornového filmu, je to film přesně pro vás!