RECENZE: S Pet Shop Boys nejste nikdy sami. Jejich hudba bolí, ale i konejší

Samozřejmě, že Nonetheless přináší sumář dobře známých a osvědčených skladatelských postupů Pet Shop Boys. Úvodní Loneliness v refrénu evokuje skladbu Love Comes Quickly, New London Boy dává vzpomenout na průlomový hit West End Girls, Why I Am Dancing zní jako vystřižená z alba Very a v závěrečných teskných Bullet For Narcissus a Love Is The Law probleskuje vznešená melancholie absolutního počinu Behaviour z roku 1990.

Do blyštivě vyklenutých, velkolepých a smyčci vydatně podbarvených melodií zpívá Neil Tennant na Nonetheless svým typicky odtažitým, stoicky klidným hlasem texty, které často opravdu bolí, protože hovoří o skutečném životě.