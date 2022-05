Moje povaha je zčásti vzteklá, ale už s tím nebojuju, říká Geislerová

„Chtěla jsem, abych měla stejné svačiny jako moje spolužačky, abychom bydleli v paneláku, aby moji rodiče nebyli malířka a japanolog, ale abychom byli normální. Děti měly nějaký řád, ale my ne, my jsme byly jako Pipi dlouhá punčocha, měly jsme svobodu, nikdo nás neomezoval. A já jsem to brala jako újmu. Bylo to takové první seznámení s tím, že svoboda je daleko složitější věc než mantinely,“ vzpomínala herečka na dospívání se sestrami Lelou a Ester.

Svobodnou výchovnou metodu přitom aplikuje Anna Geislerová i na svých dětech. „Když teď ke mně přijde moje dcera a lehce provokativně mi řekne, že si udělá piercing, a čeká, že jí to zjednoduším tím, že jí to zakážu, tak já jí to nezakážu. Já jí to udělám těžší. Řeknu jí: Klidně, propíchni si nos, jak chceš, bude tě to bolet, bude ti to hnisat, nebude to hezký, pak ti to přijde trapný, ale prosím, já ti to nezakážu,“ prozradila svůj recept na výchovu.

Přiznala současně, že to v dětství a dospívání měla těžké i sama se sebou. „Jako dítě jsem si přála nic si nepřát. Protože moje starší sestra Lela nikdy nechtěla nikam chodit, nic točit, dělat modelku, vlastně jí vadilo být středem pozornosti. Já jsem jí to záviděla v tom smyslu, že to má jednodušší. Já jsem chtěla soutěžit, závodit, být vidět, být herečka…,“ vzpomínala.

Ester, Anna a Lela Geislerovy

„Furt jsem něco chtěla a uvědomila jsem si, že to mám těžší, že furt něco chci. Ale s tím už jsem se taky smířila. Moje povaha je zčásti vzteklá, energická, ale už s tím nebojuju. Prostě to tak je,“ připustila.

A jak je to s otázkou ohledně její možné kandidatury na prezidentku, na níž po natočení filmu Prezidentka odpovídá stále častěji? „Je legrační, že když hraješ lékařku, ptají se tě na nemoci. Když historickou postavu, chtějí, abyste chápali všechno z historie a kontext. A když hraju prezidentku, ptají se, jestli budu kandidovat, případně jak bych řešila tu a tu politickou situaci a kam poslala peníze z rozpočtu. Já nevím, jsem jenom herečka a nehodlám kandidovat, i když vím, že by mě někteří lidé volili. A je fakt, že na nějaké kandidáty bych si troufla,“ dodala Geislerová.