Vyřazení mám pořád v hlavě, líčí Kämpf. Reprezentaci vnímá jako druhou šanci

Má za sebou první trénink s novými spoluhráči. Patřilo mu místo na centru jedné z defenzivněji laděných útoků, k sobě má křídla Daniela Voženílka a Matěje Stránského.

„Kluci jsou silní, brusliví. Mohli bychom mít dobré napadání, mohlo by to fungovat. Uděláme to nejlepší, co můžeme,“ řekl novinářům.

Jak jste se dnes na ledě cítil?

Nebylo to úplně špatné, jsem rád, že jsem si trochu zabruslil. Nicméně teprve včera jsem přiletěl do Česka, cesta byla náročná. Člověk je po ní vždycky unavený. Ale už jsem rád, že jsem doma.

Trenéři říkali, že je lepší, když hned naskočíte do zápasu.

S tím souhlasím. Lépe se do toho dostanu, než abych čekal dva nebo tři dny. Zápas mi pomůže a hlavně se budu zlepšovat.

Počítají s vámi na oslabení, buly, na pozici dříče do třetí lajny.

Každý hráč má roli, kterou zastává i v klubu, takže i ta moje je podobná jako v Torontu, nic moc se nezmění.

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku české hokejové reprezentace.

Jak se těšíte?

Hodně, přeci jen domácí mistrovství je speciální. V průběhu sezony jsem utkání reprezentace sice nesledoval, ale slyšel jsem, jaký systém se tady hraje. Hodně aktivně, což si myslím, že by mi mohlo vyhovovat. Doufám, že se nám bude dařit a budeme podávat dobré výkony, aby byli všichni spokojení.

Po delší době jste se setkal s Ondřejem Kašem, před tréninkem jste spolu trávili čas.

Přijel jsem dneska, je toho hodně na zařízení, ještě jsem se s ním nestihl ani pořádně pobavit. Jsme velcí kamarádi, takže jsem rád, že si s ním můžu zahrát v jednom týmu, stejně jako v Chomutově i Torontu.

Konečně má za sebou po zdravotních problémech zdařilý ročník.

Sledoval jsem ho celou sezonu v Litvínově. Vím, že hrál skvělý hokej a jsem rád, že zvládl skoro všechny zápasy a že mu drželo zdraví.

Verva vypadla v semifinále, vy s Torontem už v prvním kole.

Pořád to mám v hlavě, je to velké zklamání, v Torontu jsou od nás vždy velká očekávání. Chceme uspět, jenže to zase nevyšlo. Na další sezonu se musíme připravit lépe, nic jiného nám nezbývá. Série s Bostonem byla vyrovnaná, rozhodovaly detaily, konkrétně nakonec jedna střela v sedmém zápase.

Útočník Toronto Maple Leafs David Kämpf bojuje o puk s Pavlem Zachou (uprostřed) a Brandonem Carlem z Boston Bruins.

Potěšila vás alespoň trochu reprezentační pozvánka?

Samozřejmě to trochu zvedne náladu, ale je to něco jiného. Tam jde o klubovou úroveň, tady o reprezentaci. Ale dá se říct, že mám druhou šanci o něco hrát a na něco se těšit.

Měl jste hned jasno, že se k týmu připojíte?

Už v průběhu sezony jsem s realizačním týmem reprezentace komunikoval. Počítal jsem s tím, že po vyřazení přijde telefon a že se následně můžeme domluvit, jestli mají nebo nemají zájem.

A měli. Doma budete pod velkým tlakem, na druhou stranu vy jste z Toronta asi zvyklý, ne?

Každý hráč to snáší jinak, já jsem se s tlakem naučil žít. Úplně si ho nepřipouštím a snažím se podat co nejlepší výkon, abych se pak mohl v klidu podívat do zrcadla.

Začnete ignorovat dění na sociálních sítích?

Normálně je používám jako vždycky, na play off NHL nebo na mistrovství světa nic nemažu.

Co čekáte od zápasu s Finskem?

Bude to těžké utkání, Finové mají kvalitní tým, každý šampionát hrají dobře. Myslím, že se od tlaku oprostíme a budeme se snažit podat co nejlepší výkon.