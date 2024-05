Tenistka Bartůňková měla pozitivní test na doping, má pozastavenou činnost

Bartůňková se podrobila dopingovým testům na únorovém turnaji ITF v Trnavě a na březnovém klání ve slovinském Mariboru. Oba testy ukázaly přítomnost látky trimetazidin.

Ten je klasifikovan jako ve sportu zakázaný hormonální a metabolický modulátor, který může pomáhat k lepší fyzické výdrži. V medicíně se používá k léčbě anginy pectoris.

Jeden z největších českých talentů prožil loni zatím nejúspěšnější sezonu kariéry. Bartůňková vyhrála tři turnaje kategorie W25, krátce před zastavením činnosti figurovala na 226. místě světového žebříčku.

Nikola Bartunkova, an 18-year-old tennis player from Czechia, has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.