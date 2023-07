Dobrý film vás vtáhne, z herců mě baví třeba Pedro Pascal, říká Geislerová

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Když dojde na filmy, máte jako herečka profesní deformaci, když na nějaký koukáte?

Nemyslím si. Měřítko toho, že je film dobrej, je pro mě to, že na vás působí tak, že zapomenete na to, co jste vy a cítíte emoce. A to je ten správný film pro mě. Když nepátrám úplně po tom, jak funguje, ale jsem zkrátka v něm. A možná pak až zpětně přemýšlím o tom, jak se jim to povedlo. Ale když vás film vtáhne, tak je to nejlepší.

Máme tady na festivalu i zahraniční hosty. Dá se ale o někom z řad osobností hollywoodských herců říci, že ho platonicky milujete?

Ano, ale já to vždycky zapomenu. Vždycky si říkám, že se musím připravit a vědět, kdo to je… A pak to zapomenu.

Tak podle filmu…

Například Pedro Pascal je teď opravdu takový hit. Ten mi přijde tedy roztomilý. Kdysi jsem měla takhle ráda Benicia Del Tora. To jsou samý takový mexikáni. Z herců také například James McAvoy, z hereček Cate Blanchett, Jessica Chastain, Olivia Colman. Já mám ráda opravdu hodně herců, vážím si herecké práce… Dívám se na ni tedy asi trošku jinak, takže bych mohla jmenovat další a další.

Jaké budou vaše letošní Vary?

Standardní průběh. (smích) Vím určitě, že půjdu na film Úsvit, potom pravděpodobně také na film Citlivý člověk, což jsou vlastně dva české soutěžní filmy. Ale víc zatím nevím, protože program jsem nestihla prostudovat a taky tady mám docela dost povinností.

Uchvátil vás v poslední době nějaký český film, který už český divák může znát?

Ano, jak se jen jmenoval? Okupace. To se mi velmi líbilo. Opravdu, to jsem říkala „To je skvělý! To je skvělej českej film.“